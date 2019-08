Maxi Lopez a Radio Sportiva | “É questo il consiglio che do a Mauro Icardi”

Maxi Lopez consiglia Icardi e Dybala : “La cosa giusta da fare è andare via” : “La cosa giusta da fare per Icardi è provare ad andare altrove e continuare, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostrare”. Il consiglio all’attaccante ancora in forza all’Inter arriva direttamente dal suo “nemico” Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara. Maxi Lopez aggiunge che “quando si ha voglia di continuare a crescere e di fare altre cose, si trova un altro ...

Inter - Maxi Lopez e quel consiglio ad Icardi : “trova una nuova squadra e riparti - la tua carriera…” : Maxi Lopez ha dato un chiaro consiglio a Mauro Icardi, finito fuori rosa all’Inter: l’ex bomber di Sampdoria e Milan ha invitato ‘Maurito’ a fare le valigie e trovare un nuovo club Dopo il celeberrimo episodio che ha visto Icardi ‘soffiargli’ la moglie, quando Maxi Lopez e ‘Maurito’ si trovano nella stessa frase, solitamente viene fuori qualcosa di pungente. Ma non è questo il caso. ...

Maxi Lopez contro Wanda Nara : "Usare i figli per vendicarsi dell'ex mostra il tuo rancore e valore come persona" : Maxi Lopez butta nuova benzina sul fuoco che è il suo rapporto con Wanda Nara, ex compagna e madre dei suoi figli. Il calciatore argentino è intervenuto su Instagram per esprimere tutto il suo disappunto a proposito del comportamento della manager sportiva, colpevole a sua detta di averlo escluso dalla vita dei figli. In una Storia, poi rimossa prima dello scadere delle ventiquattro ore, Maxi Lopez ha condiviso un'immagine con un testo in ...

Maxi Lopez nuovamente contro Wanda Nara - : Francesca Galici Maxi Lopez torna ad attaccare la madre dei suoi figli, stavolta utilizando Instagram e pubblicando una storia molto forte. L'accusa è sempre la stessa: Wanda Nara gli impedirebbe di vedere i bambini Non sembra destinata ad avere un epilogo a breve la “guerra” tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Da quando hanno divorziato, i due non si risparmiano accuse reciproche, la maggior parte dei quali riguarda la gestione dei tre ...

Wanda Nara all’attacco - messaggio velenoso sui social : fischiano le orecchie di Maxi Lopez? : La show girl argentina ha pubblicato su Twitter un messaggio alquanto polemico, che potrebbe riferirsi all’ex marito Maxi Lopez Tweet polemico e velenoso di Wanda Nara, che ha sbottato sui social quest’oggi all’indirizzo di un misterioso destinatario. La show girl argentina, protagonista di una caduta dalla moto d’acqua sul lago di Como, ha lanciato i suoi strali via Twitter, paventando una querela per alcune ...

Maxi Lopez contro Icardi : 'Spesso mi attacca il telefono quando parlo coi miei figli' : Se la sessione estiva del calciomercato si è letteralmente presa la scena in queste prime due settimane di luglio, anche le ultime dichiarazioni da parte del calciatore Maxi Lopez sono destinate a fare molto rumore e a creare l'ennesimo caos che vede coinvolti ovviamente l'attaccante argentino dell'Inter, Mauro Icardi, e la sua attuale compagna Wanda Nara, nonché ex fidanzata del trentacinquenne argentino con la quale ha avuto anche tre bambini. ...

Maxi Lopez disperato : “Icardi interrompe le telefonate con i miei figli - ci soffro” : “Con Icardi c’è lo stesso rapporto che ho con Wanda. Molte volte ha interrotto le telefonate che avevo coi miei figli”. A dirlo è Maxi Lopez, ospite della trasmissione “Podemos Hablar”. “Quando una persona cerca di danneggiare un’altra attraverso i bambini non è bello. Ma non per me, io riesco a gestirla, ma per i bambini. Mi chiedono perché non sono andato alla partita o perché non li chiamo, ma ...

Fischiano le orecchie di Maxi Lopez - la frecciata arriva dall’avvocato di Wanda Nara : “ha lasciato i figli senza cibo…” : L’avvocato della moglie-agente di Mauro Icardi ha attaccato duramente Maxi Lopez, lanciandogli una durissima frecciata Non si placano le scintille sull’asse Maxi Lopez-Wanda Nara, i due continuano a lanciarsi frecciate dopo la burrascosa fine del loro amore. L’ultima in ordine di tempo è quella dell’avvocato della show girl argentina, Ana Rosenfeld, che ha attaccato duramente l’ex Milan ai microfoni del ...

Maxi Lopez verso il ritorno in Serie A : “Dialogo con 2-3 club - voglio vivere a Milano” : Maxi Lopez attacca ancora Icardi e Wanda Nara: “Non vedo i miei figli da gennaio. Recentemente ero andato a Milano ma sono stati portati via”.“powered by Goal”Dopo la breve parentesi in Brasile, a 35 anni, Maxi Lopez è pronto a tornare in Serie A prima di iniziare la sua nuova vita a Milano per stare vicino ai figli avuti da Wanda Nara.E proprio Wanda Nara, insieme al marito Mauro Icardi, restano nel mirino di Maxi Lopez che ...

Sotterfugi e dispetti - Maxi Lopez ‘smaschera’ Wanda Nara : “ecco cosa fa per non farmi vedere i miei figli” : L’argentino è tornato a parlare del suo complicato rapporto con Wanda Nara, facendo alcune clamorose dichiarazioni L’avventura al Vasco da Gama è ormai giunta al capolinea, l’intenzione di Maxi Lopez è quella di tornare in Italia per vivere un’altra esperienza in Serie A. Spada/LaPresse L’obiettivo è anche quello di avvicinarsi un po’ ai propri figli, con i quali è stato finora complicato passare del ...

Maxi Lopez show : “Non vedo i miei figli da gennaio - Wanda non me li fa vedere. Salutare Icardi?…” : Ben 13 squadre in cinque paesi diversi, tra cui l’Italia. Da Nord a Sud, da Milano e Torino fino a Catania. Ma Maxi Lopez l’ultima stagione era al Vasco Da Gama. Ha concesso un’intervista a Gazzetta dello Sport, parlando anche dell’attuale rapporto con Wanda Nara. Ecco le sue parole. “Via dal Vasco perché volevo cambiare, mi sono liberato e ora cerco una nuova sfida. Se i miei figli giocano a calcio? Sì, sono ...

Dalla Serie A a Wanda Nara - Maxi Lopez ammette : “mi ha chiesto di farmi da agente - ma…” : L’attaccante argentino ha chiuso la propria esperienza al Vasco da Gama e adesso sogna un ritorno in Italia Maxi Lopez sogna di tornare in Italia, dopo aver chiuso la sua avventura in Brasile con la maglia del Vasco da Gama. La nostalgia della Serie A si fa sentire per l’argentino, che non disdegnerebbe nemmeno un approdo al Brescia. lapresse Interrogato da Sky Sport, l’ex Milan ha ammesso: “ho cambiato molto, ho ...