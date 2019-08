Luca Tommassini ustione da medusa Collo raschiato al coltello ' Fingo non senta male'

Cani Sciolti - su Loft il docu-ritratto del coreografo Luca Tommassini : “Negli Stati Uniti dormivo sotto le auto. Con Whitney Houston il periodo più folle della mia vita” : Da Primavalle, una delle periferie più pericolose di Roma, fino a Los Angeles, dove arriva senza permesso di soggiorno per inseguire il suo sogno: la danza. Se il palcoscenico non c’è preferisce rimanere a casa: “Senza sto scomodo”. E’ stato il primo ballerino di Madonna, ha lavorato con Michael Jackson e Withney Houston, e per dieci anni è stato il coreografo di X-factor Italia. È Luca Tommassini il terzo protagonista, dopo Morgan e ...