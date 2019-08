Irlanda-Italia rugby | Test Match 2019 | data | programma | orari e tv

Rugby - Test Match 2019 : i convocati dell’Italia - 38 azzurri per le sfide a Irlanda e Russia. Si preparano i Mondiali : L’Italia è ormai entrata nel vivo della marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. La nostra Nazioanle, reduce da due mesi di lavoro a Pergine Valsugana, è pronta per affrontare quattro Test mach in cinque settimane: si incomincia sabato 10 agosto (ore 15.00) a Dublino contro l’Irlanda, si prosegue sette giorni (ore 18.30) dopo contro la Russia a San ...

Golf – L’Irlanda riceve il testimone dall’Italia : la Ryder Cup 2026 a Limerick : Quattro anni dopo l’edizione di Roma, in scena al Marco Simone Golf & Country Club, sarà l’Adare Manor a ospitare la sfida Europa-USA che tornerà nuovamente in un Paese anglosassone L’Irlanda si prepara a raccogliere il testimone dall’Italia: l’edizione 2026 della Ryder Cup si giocherà a Limerick (nel sud del paese), nella provincia di Munster, sul percorso dell’Adare Manor Golf Club. Quattro anni dopo la sfida tra Europa-USA, in ...

Calcio - Universiadi 2019 : vincono Italia - Irlanda e Giappone. Pari tra Brasile e Francia : Va in archivio la seconda giornata per quanto concerne il Calcio alle Universiadi: quattro le gare disputate oggi, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne sorridono Irlanda, Italia, e Giappone, mentre pareggiano Francia e Brasile. Gli azzurri sono primi nel girone, mentre ottengono il passaggio ai quarti anche Francia, Giappone e Russia. RISULTATI Girone A Irlanda-Corea del Sud 3-2 Riposa: Uruguay Girone B Ucraina-Italia ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : esordio vincente per Corea del Nord - Irlanda - Russia e Giappone. Italia battuta : Anche per quanto riguarda il Calcio femminile alle Universiadi di Napoli va in soffitta la prima giornata di incontri: stessa formula del torneo maschile, quattro le gare disputate nella giornata inaugurale del torneo, una per ciascun girone eliminatorio. Nelle sfide odierne vittorie per Corea del Nord, Irlanda, Giappone e Russia. Domani il torneo si ferma per la cerimonia inaugurale della manifestazione. RISULTATI Girone A Corea del Nord-Canada ...

Phishing ai clienti di Netflix Irlanda. Se arrivano in Italia non cascate nel tranello : Il Phishing è un problema noto e una grave minaccia per la sicurezza informatica, che presto potrebbe bersagliare malcapitati utenti di Netflix. Per ora l’allarme riguarda l’Irlanda, dove i cybercriminali hanno recapitato a un cospicuo numero di utenti Netflix una comunicazione che al primo sguardo avrebbe potuto trarre in inganno chiunque: “Gentile cliente, durante i regolari processi di manutenzione e verifica, abbiamo rilevato un ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : Irlanda-Italia 38-14. Gli azzurrini giocheranno per il nono posto : Niente da fare per l’Italia Under 20 di Rugby ai Mondiali di categoria: gli azzurrini cedono anche nell’ultima gara del girone ai pari età dell’Irlanda, che si impongono per 38-14 in una sfida dominata dai verdi che in 36′ hanno piazzato un parziale di 31-0 per poi amministrare nel resto della sfida. Gli azzurrini domani conosceranno il nome della squadra che incontreranno lunedì 17 nelle semifinali dal nono al dodicesimo ...