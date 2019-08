Ciacciarelli | Regione Lazio prima per mobilità passiva

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma – “Continuano i disagi per i cittadini della provincia di Frosinone, alle prese con un sistema sanitario regionale che fa acqua da tutte le parti. Questo fallimento e’ targato Giunta Zingaretti. A dirlo non sono soltanto coloro che quotidinamente, e ripeto, quotidianamente mi segnalano inefficienze negli ospedali del nostro territorio ciociaro, ma i dati. Pochi giorni fa il ‘Report Osservatorio Gimbe 2019′ sulla mobilita’ sanitaria interregionale nel 2017 ha certificato che ile’ laitaliana per mobilita’”. Cosi’ in una nota il consigliere regionale del, Pasquale, Forza Italia/Laboratorioper il Cambiamento. “Tradotto- prosegue- significa che le persone scappano letteralmente per mettersi in salvo. Chi ha la possibilita’, anche economica, preferisce curarsi ...

