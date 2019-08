10 consigli per flirtare meglio

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Cerca il suo sguardo Ignoralo, ma non per troppo tempo Scrivi messaggi spontaneiFai l'interessataRispondi, ma non a tuttoFlirta prima di vederloMettilo alla provaIl bacioIgnoratelo su Instagram Fallo ingelosire (con moderazione) Estate, stagione dei flirt. Di quei colpi di fulmine passionali che durano giusto il tempo di una vacanza (le statistiche dicono non più di 3 mesi); ed è proprio questa fugacità ad affascinare tanto. Per David Dryden Henningsen, professore della Northern Illinois University, sono sei i motivi per cui si flirta volentieri: per sesso, divertimento, per esplorare e provare a vedere come sarebbe avere una relazione, per motivi relazionali, ovvero provare a migliorare l’intimità di un rapporto, per aumentare la propria autostima e per ragioni del tutto strumentali, come provare ad ottenere qualcosa dall’altra persona. Secondo una ricerca di eDreams, quasi il 20% ...

