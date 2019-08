Usa | agente trascinato da un' auto durante un controllo e lanciato in

Tuttosport : l’agente di Verdi “Trattativa reale col Torino - ma non chiUsa : i tempi sono lunghi” : L’edizione odierna di Tuttosport riporta interessanti novità su Simone Verdi e l’interesse del Torino “La trattativa per Simone Verdi procede. Dopo aver incassato il sì del giocatore, il Toro vuole accelerare con il Napoli. Ha fretta, anche se il presidente Urbano Cairo fa pretattica per abbassare il prezzo, visto che i 25 milioni richiesti da De Laurentiis sono considerati troppi. A meno di clamorosi ribaltoni, quel “big” ...