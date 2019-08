Pogba Juventus | il Real si allontana | pronto l’assalto bianconero

Pogba Juventus : addio al Manchester - valige pronte per il francese : Pogba Juventus – Il francese del Manchester United, non disputerà la sfida amichevole contro il nuovo Milan di Giampaolo. Il centrocampista, che da tempo è sul taccuino della dirigenza della Juventus, con ogni probabilità lascerà la Premier League già nei prossimi giorni. Si era sognato e paventato da più parti un suo ritorno in Serie […] More

Pogba Juventus - il Real molla il francese : ora il Pogback è possibile : Pogba Juventus – La Juventus, nonostante i grandi acquisti già messi a punto, non si ferma certo sul mercato ed è pronta ad effettuare numerose altre operazioni in entrata e in uscita. Nelle ultime settimane lo scambio tra Dybala e Lukaku è su tutte le prime pagine. Ma se Paratici non stesse trattando solo il belga […] More

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pogba out col Milan - bianconeri attenti - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: Paul Pogba non convocato per l'amichevole col Milan, bianconeri attenti agli sviluppi, ultime notizie,.

Pogba Juventus - arriva la clamorosa conferma : c’è l’ affondo deciso! : Pogba Juventus- Come sottolineato dal giornalista Luigi Guelpa, il Real Madrid sarebbe tornato con forte decisione sulle tracce di Van de Beek, assalto che potrebbe coincidere con lo stop sul versante Pogba. affondo sull’olandese pronto ad entrare nel vivo: a confermarlo anche la stampa olandese, ma occhio al possibile retroscena che potrebbe coinvolgere indirettamente anche […] More

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : “Dybala chiede allo United stipendio più alto di quello di Pogba” : Calciomercato Juventus, la situazione più calda al momento è quella che riguarda il possibile scambio Dybala-Lukaku. Tutto dipende – lo si è capito – dalla volontà dell’argentino, che rispetto a qualche giorno fa ha quantomeno aperto alla possibilità di discutere con il Manchester United, seppur voglia capire le intenzioni di Sarri e di un eventuale ruolo della Joya nella nuova Juve. Nel frattempo, dall’Inghilterra ...

Mercato Juventus - Pogba? No! Altro ritorno dell’ex : il giocatore rivuole la Juve! : Mercato Juventus- Come trapelato dalle ultime indiscrezioni e come riportato dalla stampa francese e spagnolo, Dani Alves si sarebbe offerto alla Juventus per un clamoroso ritorno in bianconero. Paratici starebbe analizzando il da farsi: non è escluso che la Juve possa dire di sì, cedendo Cancelo e rimpiazzandolo con l’esperto esterno destro brasiliano. Un modo […] More

Pogba Juventus - sfida Real-Juve : Paratici pronto all’affondo per il francese : Pogba Juventus – Sembra mancare davvero poco l’approdo di Milinkovic Savic al Manchester United. Il centrocampista della Lazio passerà nel club inglese per 100 milioni: l’agente Kezman ha raggiunto l’accordo totale con il club e alla definizione del colpo sembrano mancare pochissimi dettagli. Questo porterà alla cessione di Paul Pogba, che servirà al club sia per fare cassa, […] More

Juventus - due settimane per arrivare a Pogba : Dybala possibile contropartita tecnica : La Juventus continua la sua tournée asiatica, dopo la bella vittoria contro l'Inter nella seconda partita di International Champions Cup. Dopo aver investito più di 100 milioni di euro, con l'unica cessione di Spinazzola che ha fruttato 25 milioni di euro, la necessità della dirigenza bianconera è piazzare gli esuberi sul mercato per alleggerire una rosa ricca (sono 27 i giocatori) e possibilmente per ricavare un tesoretto utile da poter ...

Juventus - il sogno resta Pogba : per il Corriere dello Sport possibile scambio con Dybala : La Juventus vince ai rigori la seconda partita dell'International Champions Cup contro l'Inter, grazie ad un super Buffon che è riuscito a parare gran parte dei rigori della squadra di Antonio Conte. Prosegue il lavoro della dirigenza bianconera sul mercato, e l'esigenza principale resta attualmente cedere gli esuberi della rosa: sono tanti gli indiziati a lasciare Torino, si va da Joao Cancelo ai centrocampisti Khedira e Matuidi fino ad ...

Conte e Pogba - video colloquio/ Inter - dispetto alla Juventus? "Abbiamo parlato e..." : Conte e Pogba, video colloquio dopo amichevole tra Inter e Manchester United. dispetto alla Juventus? L'allenatore ha spiegato: "Abbiamo parlato e..."

Juventus - Sarri mette le mani avanti : “in Champions le difficoltà sono altissime. Pogba? Mi piace molto” : L’allenatore bianconero ha parlato alla vigilia del match contro il Tottenham, che si giocherà domani a Singapore Prima vigilia per Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, i bianconeri infatti domani scenderanno in campo a Singapore contro il Tottenham, ultima finalista di Champions. Lapresse L’allenatore toscano ha parlato del livello raggiunto dalla propria squadra, ammettendo come sarà però complicato riuscire a ...

Pogba Juventus - Paratici pensa al maxi scambio : occhio a Dybala : Pogba Juventus – Sul fronte mercato i bianconeri sono sempre molto attivi per arrivare a Paul Pogba, che potrebbe alzare il livello del centrocampo di Sarri. Come svelato dal tabloid inglese “The Sun” la stessa società torinese potrebbe pensare anche all’inserimento di diverse contropartite, soprattutto nel reparto difensivo visto che i “Red Devils” intendono rinforzarsi nelle retrovie. […] More

Juventus - Sarri : 'Pogba mi piace davvero molto - ma è un giocatore dello United' : La Juventus ieri pomeriggio ha lasciato Torino per volare in Asia. Dopo 12 ore di viaggio, i bianconeri sono arrivati a Singapore, poi si sono recati in hotel dove hanno trovato moltissimi tifosi. La giornata per i campioni d'Italia è stata fin da subito ricca di impegni e diversi bianconeri hanno partecipato ad alcuni eventi, tramite i quali hanno avuto l'opportunità di incontrare i supporters. Poi la squadra si è trasferita al Bishan Stadium ...

Juventus - il sogno è il ritorno di Pogba : i dirigenti bianconeri hanno incontrato Raiola : La Juventus è partita per la tournée asiatica, dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup: la prima partita si disputerà domenica 21 luglio alle 13:30 ore italiane contro il Tottenham, successivamente ci sarà il match contro l'Inter mercoledì 24 luglio mentre l'ultima partita del torneo della Juventus è prevista il 10 agosto contro l'Atletico Madrid. Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, ...