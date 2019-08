MotoGp: Marquez trionfa nel Gp Rep.Ceca

Lo spagnolo Marc(Honda) domina il Gp della Repubblicae allunga così nel Mondiale su Andrea Dovizioso (+63),buon secondo sul circuito di Brno dopo uno spettacolare duello con Alex Rins (Suzuki). Ai piedi del podio l'australiano Miller. Solo sesto Rossi; più indietro Petrucci (8°) e Iannone (17°) Partenza ritardata per la pioggia e gara ridotta da 23 a 20 giri.,partito in pole, vola subito in testa seguito da Dovizioso.Il sette volte iridato, a suon di giri record, va a centrare il 76° successo (6° stagionale).(Di domenica 4 agosto 2019)