Iran annuncia il sequestro di “un’altra nave straniera” I Pasdaran | “Trasportavano

Iran - gli Usa annunciano sanzioni contro il ministro degli Esteri Javad Zarif. Lui : “Non mi toccano - grazie per considerarmi minaccia” : Mentre entrambe le parti sostengono di cercare un nuovo dialogo per arrivare a un accordo sul nucleare, dagli Stati Uniti viene diffusa la notizia di un altro colpo all’esecutivo Iraniano. Washington ha annunciato sanzioni contro il ministro degli Esteri Iraniano, Javad Zarif, che “ha agito o ha preteso di agire, direttamente o indirettamente, per conto del leader supremio della Repubblica islamica”, l’ayatollah Ali Khamenei. ...

Iran annuncia : "Arrestate 17 spie addestrate dalla Cia". Alcuni condannati a morte : “Diciassette spie addestrate dalla Cia sono state identificate e arrestate in Iran”. Lo rende noto Farsnews citando il direttore generale del dipartimento di controspionaggio del ministero dell’Intelligence di Teheran. Nei confronti degli arrestati sono già state emesse alcune condanne a morte.L’accusa è di avere spiato centri sensibili nel Paese. Farsnews, che è vicina ai Pasdaran, definisce ...

Iran : Pasdaran annunciano la cattura di una petroliera britannica : La nave Stena Impero con 23 persone a bordo è stata sequestrata nello Stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio alla borsa di New York

Iran - i guardiani della rivoluzione annunciano : “Sequestrata petroliera britannica” : I guardiani della rivoluzione Iraniana hanno appena annunciato di aver “sequestrato” una petroliera britannica nello stretto di Hormuz. Pochi minuti prima, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump aveva detto di “non essere preoccupato per un potenziale conflitto” con l’Iran aggiungendo di sperare “per il loro bene che non facciano nulla di stupido, altrimenti pagheranno un prezzo che nessun altro ha mai ...

Da oggi aumentiamo arricchimento dell’uranio! Iran fuori dall’accordo sul nucleare annuncia : L'annuncio dell’Iran arriva allo scadere dell'ultimatum all'Unione europea perché spinga per aggirare le sanzioni americane. L'Iran inizia la seconda fase del piano per ridurre i suoi obblighi previsti dall'accordo sul nucleare del 2015, aumentando il livello di arricchimento dell'uranio al 5%, dal 3,67% stabilito dall'accordo.

Iran fuori dall’accordo sul nucleare e annuncia : “Aumentiamo arricchimento dell’uranio - colpa è di Usa e Ue” : L’ultimatum è scaduto: l’Iran è pronto a ricominciare ad arricchire il suo uranio, violando gli impegni presi nell’ambito dell’accordo sul nucleare siglato nel 2015 e dando seguito alle minacce lanciate nei giorni scorsi. Mercoledì infatti, il presidente Hassan Rohani aveva annunciato che da domenica 7 luglio Teheran avrebbe ricominciato ad arricchire l’uranio in suo possesso a oltre il 3,67%, limite fissato dall’accordo ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro l’Iran : Colpiranno l'ayatollah Ali Khamenei e il capo dell'unità responsabile del recente abbattimento del drone americano

Annuncia “pesanti” sanzioni e propone anche un nuovo accordo su nucleare - la strategia di Trump per l’Iran : Da abile negoziatore, il presidente Usa, Donald Trump, affila le armi e Annuncia nuove "pesanti" sanzioni all'Iran, non esclude l'azione militare, ma allo stesso tempo propone un nuovo accordo sul programma nucleare e 'adatta' alla Repubblica degli Ayatollah uno dei suoi celebri slogan, coniando "Let's make Iran great again". Scatteranno tra 24 ore, lunedi', le nuove "pesanti" sanzioni "che impediranno all'Iran di ottenere armi nucleari", ha ...

Sale la tensione tra Usa e Iran - Teheran annuncia : “Abbiamo abbattuto aereo spia” : Teheran ha annunciato di aver appena abbattuto velivolo militare statunitense senza pilota che volava proprio sopra i cieli del Paese mediorientale. "Abbiamo abbattuto un drone spia americano che ha violato lo spazio aereo della Repubblica Islamica" hanno dichiarato pubblicamente i Guardiani della rivoluzione. Gli Usa non confermano ma la notizia rischia di alimentare la tensione già altissima tra i due Paesi.