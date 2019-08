Basket | Italia | Danilo Gallinari operato d’urgenza di appendicite

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : esordio amaro dell’Italia - Olanda vittoriosa 72-75 con alte percentuali da tre : Finisce con una sconfitta l’esordio dell’Italia agli Europei femminili Under 20 in corso di svolgimento a Klatovy, in Repubblica Ceca. Le azzurre sono state sconfitte dall’Olanda con il punteggio di 72-75, al termine di una partita combattuta e che ha visto le olandesi concludere con il 44% (11/25) da tre punti. A testimoniare ulteriormente la natura beffarda della partita c’è il dato della valutazione, che dice Italia ...

Basket - Danilo Gallinari : “Italia possibile rivelazione ai Mondiali. In NBA quando diventerò free agent sceglierò per vincere” : Continuano ad avvicinarsi i Mondiali di Cina 2019, e aumenta sempre di più l’attesa per capire quali possono essere le prospettive dell’Italia alla manifestazione iridata, che non giocava da 13 anni. A parlarne ancora è Danilo Gallinari, raggiunto da Umberto Zapelloni su Il Foglio. Queste le parole del giocatore, prossimo a compiere 31 anni: “quando tifosi ed esperti pensano ai big del Mondiale in Cina non c’è nessuno che ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza nella tappa di Voiron vinta dalla Francia : L’Italia conclude al terzo posto la settima tappa delle Women’s Series 2019, disputatasi a Voiron, in Francia. Le azzurre si sono presentate con soli tre elementi, Rae Lin D’Alie, Arianna Zampieri e Marcella Filippi. Nonostante questo, sono riuscite a compiere un bel cammino: dopo aver battuto per 20-18 gli Stati Uniti nella partita decisiva del girone B, hanno estromesso la Romania per 21-15 nei quarti di finale, prima di ...

Basket – Europeo femminile U20 : domani scatta la rassegna continentale - l’Italia debutta contro l’Olanda : Si riparte dal quarto posto dello scorso anno ottenuto a Sopron, al primo anno di Coach Orlando sulla panchina dell’Under 20 Prende il via domani a Klatovy (Repubblica Ceca) l’Europeo della Nazionale Under 20 femminile. La squadra allenata da Sandro Orlando esordisce contro i Paesi Bassi alle 15.15, domenica si torna in campo per affrontare la Francia (ore 18.00): ultimo impegno del girone lunedì 5 agosto alle 13.30 contro la Germania. Si ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : le convocate dell’Italia. Martina Fassina - Costanza Verona e Sara Madera guidano il gruppo azzurro : Partono tra due giorni gli Europei Under 20 femminili per quel che concerne il Basket femminile, con l’Italia alla caccia di un buon risultato dopo il quarto posto del 2018. Queste le convocate di coach Sandro Orlando, che deve fare a meno delle infortunate Alice Milani e Federica Giudice: Elisa Pinzan Giulia Ianezic Costanza Verona Alessandra Orsili Anastasia Conte Martina Fassina Beatrice Del Pero Valeria Trucco Giovanna Elena ...

Basket - Trentino Cup 2019 : Italia vincente in finale sulla Costa d’Avorio - Alessandro Gentile (22 punti) il migliore degli azzurri : Secondo successo e vittoria complessiva alla Trentino Cup 2019 per la Nazionale Italiana di Basket, alle prese con le prime tappe del cammino di avvicinamento ai Mondiali di Cina in programma ad inizio settembre in Cina. La formazione di Meo Sacchetti ha avuto la meglio sulla Costa d’Avorio con il punteggio di 69-58, al termine di una partita cominciata in maniera decisamente brillante ma proseguita e conclusa all’insegna delle ...

Finale Trentino Basket Cup – L’Italia strapazza la Costa d’Avorio : buon test in vista dei Mondiali di Basket 2019 : L’Italia batte la Costa d’Avorio nella Finale della Trentino Basket Cup: buon test per gli azzurri in vista dei Mondiali di Basket 2019 di settembre Dopo aver battuto la Romania nella gara d’esordio, disputata nella giornata di ieri e vinta con il punteggio di 88-60, L’Italia ha vinto la Finale della Trentino Basket Cup superando senza grossi problemi la Costa d’Avorio per 69-58. buon test match per gli azzurri in vista dei Mondiali di ...

Basket - Europei Under 18 2019 : Italia sconfitta agli ottavi. La Turchia si impone 67-55 : Si ferma negli ottavi di finale il cammino dell’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Volos (Grecia). Gli azzurrini sono stati sconfitti dalla Turchia per 67-55 ed ora giocheranno per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto (sfida con la perdente di Francia-Croazia). Alla squadra di coach Bocchino non sono bastati i 14 punti di Sasha Mattias Grant e le buone prove di Davide Casarin (13) e Gabriele Procida (10). Miglior ...

Lo sport italiano è spaccato. Calcio - nuoto - Basket - tennis - pallavolo contro Malagò : «Parole gravi» - «crea disagio» : Il comunicato contro il presidente del Coni Gianni Petrucci, presidente Federbasket. Paolo Barelli, presidente Federnuoto e in passato avversario di Malagò per la presidenza del Coni. Angelo Binaghi, presidente Federtennis. Tre pezzi grossi dello sport italiano si schierano contro Giovanni Malagò e le sue esternazioni di ieri contro la riforma dello sport voluta dal governo. In realtà sono cinque federazioni: Calcio, basket, nuoto, tennis e ...

Basket - Trentino Cup 2019 : secondo impegno per l’Italia. Stasera la finale con la Costa d’Avorio : Il cammino di preparazione dell’Italia verso i Mondiali di Basket è iniziato con una vittoria contro la Romania. La squadra di Meo Sacchetti è in ritiro a Trento, dove oggi giocherà la finale della Trentino Basket Cup contro la Costa d’Avorio. Si tratta del secondo impegno per gli azzurri, che ieri hanno disputato un’ottima gara contro i rumeni, battuti per 88-60 al termine di un match dominato dall’Italia. Un buon ...

Basket - Italia-Costa d’Avorio niente diretta in tv : programma - orario d’inizio e streaming : Continua la fase di preparazione dell’Italia ai Mondiali 2019 di Basket. Gli azzurri di coach Meo Sacchetti si sono qualificati per la finale della Trentino Basket Cup e stasera (ore 20.30) affronteranno la Costa d’Avorio dell’italiano Paolo Povia, che parteciperà anche lei alla rassegna iridata in Cina. L’Italia ha superato nella prima semifinale la Romania con il punteggio di 88-60, al termine di un match che ha visto ...

Basket : Italia vincente all’esordio nella preparazione per i Mondiali - a Trento Romania battuta 88-60 : Comincia con un successo la fase di preparazione dell’Italia per i Mondiali di Cina 2019. Nel primo match della Trentino Basket Cup, gli azzurri allenati da Meo Sacchetti superano la Romania con il punteggio di 88-60, e domani affronteranno, sempre alle 20:30, la Costa d’Avorio (allenata dal milanese Paolo Povia), che ha battuto nel pomeriggio la Svizzera della star NBA Clint Capela per 69-68. La Nazionale è protagonista di una buona ...

Basket – Trentino Cup : l’Italia non lascia scampo alla Romania - gli azzurri staccano il pass per la finale : La Nazionale Italiana di Basket ha battuto senza problemi la Romania nella semifinale della Trentino Cup, imponendosi con il punteggio di 88-60 Ottima prestazione per la Nazionale Italiana di Basket nella prima partita di Trentino Cup, gli azzurri superano senza problemi la Romania staccando il pass per la finale. alla BLM Group Arena di Trento, gli uomini di Sacchetti si impongono con il punteggio di 88-60, guadagnandosi così la ...

Basket - il calendario delle amichevoli estive dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia si sta preparando per affrontare i Mondiali 2019 di Basket che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, la nostra Nazionale ha incominciato la marcia verso la rassegna iridata e sono stati programmati ben quattro torneo amichevoli (con 11 partite complessive) da affrontare durante l’estate. Gli azzurri sono attesi da un mese intenso di gioco e di allenamenti per arrivare al top della forma ...