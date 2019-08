Verdi al Torino tutto ok | ma prima ci vuole un sostituto

Verdi - parla l’agente : “Abbiamo chiesto piccole garanzie al Napoli. Il Torino? Piazza gradita per un motivo” : Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Marte, è intervenuto Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi. Ecco quanto dichiarato: “Mi chiedete se Verdi andrà via da Napoli? Non posso rispondervi, per il semplice fatto che non lo so. Quest’anno ha iniziato bene la preparazione e questo ha fatto sì che alcune squadre lo visionassero. Lo scorso anno Simone ha avuto alcune difficoltà legate ...

L’agente di Verdi : «Vorrebbe rimanere a Napoli ma Torino è destinazione gradita (per Mazzarri)» : Simone Verdi non chiude le porte al Torino ma vorrebbe sapere dal Napoli se c’è la possibilità di rimanere in azzurro e di potersela giocare. Questo in sostanza il pensiero espresso a Radio Crc da Donato Orgnoni agente dell’ex calciatore del Bologna. «Sta svolgendo un’ottima preparazione col Napoli. Questo lo ha messo in luce con molte squadre e magari ha aperto una riflessione nel club azzurro. Se il Napoli ci offrirà piccole ...

Tuttosport : Verdi al Torino. Guadagnerà 10 milioni netti in 5 anni : Secondo quanto scrive Tuttosport, il trasferimento al Torino di Verdi sarebbe quasi cosa acquisita. L’attaccante Guadagnerà 10 milioni netti in 5 anni, un ingaggio ragguardevole, degno di un top player. Verdi ha rifiutato la Sampdoria, che è stata impegnata fino all’ultimo in un testa a testa con il club allenato da Mazzarri. Il mister granata, del resto, lo ha voluto fortemente fin dall’inizio di questo mercato ...

Tuttosport : Verdi al Torino in dirittura d’arrivo : Sarebbe realmente fatta per Simone Verdi e il Torino, lo conferma l’edizione odierna di Tuttosport. Se ieri il presidente Cairo, durante il sorteggio per il prossimo campionato aveva annunciato che si pensava ad un rinforzo in attacco ma che il club avrebbe ragionato con calma, sembra che invece abbia deciso di accelerare e chiudere per l’attaccante del Napoli. 22 milioni al Napoli più altri due di bonus senza nessuna clausola di ...

La Stampa : Verdi ha fretta di conoscere il suo destino. Vuole il Torino : Simone Verdi è conteso tra Sampdoria e Torino, ma i granata hanno qualcosa in più da mettere sulla bilancia: la partecipazione alle sfide europee. L’unica cosa certa, scrive La Stampa, è che l’attaccante ha fretta di conoscere la sua destinazione. Posto che il suo futuro non sarà il Napoli, con cui la storia è ormai chiusa, Verdi non vorrebbe perdere altro tempo a prepararsi in una squadra che in ogni caso saluterà. La sfida ...

Samp e Torino si sfidano per Verdi : 17 milioni è il prezzo fissato per Simone Verdi dal Napoli. Il Mattino di oggi scrive che il Torino non vuole lasciarselo sfuggire e tenta il sorpasso della Samp per l’attaccante. Anche in queste amichevoli estive le prestazioni di Verdi hanno dimostrato che il calciatore ha mollato. Non vuole una seconda chance a Napoli, preferisce trasferirsi in una squadra con meno pressioni e attende solo di capire se sarà Sampdoria o ...

CorSport : La Samp torna in corsa per Verdi (ma resiste anche il Torino) : Ancora non è chiaro il futuro di Simone Verdi. Oggi il Corriere dello Sport scrive che la Sampdoria torna i corsa per l’attaccante del Napoli. Sul quale, comunque, resta forte l’interesse del Torino. Non è semplice, tuttavia, chiudere la trattativa con il club di De Laurentiis, che chiede tra i 23 e i 25 milioni e il 30% sulla rivendita futura del calciatore. “C’è da convincere il Napoli a forza di piccoli passi in avanti ...

Napoli - Verdi tra Torino e Sampdoria : le offerte e una richiesta particolare di ADL : Napoli, Verdi tra Torino e Sampdoria: le offerte e una richiesta particolare di ADL Napoli, Verdi tra Torino e Sampdoria: le offerte e una richiesta particolare di ADL. Ieri ha realizzato una doppietta nel secondo match amichevole giocato contro il Feralpisalò, giocando anche abbastanza bene. Ma l’ ex Bologna sembra avere le valigie pronte per lasciare il capoluogo partenopeo dopo solo una stagione, disputata tra alti e bassi ...

CorSport : Verdi-Torino - pronto lo sconto del Napoli : Qualche giorno fa il Corriere dello Sport scriveva che Cairo sembrava disposto a fare uno sforzo in più nell’affondo per portare al Torino Simone Verdi. De Laurentiis, infatti, aveva rifiutato l’offerta di 21 milioni (20 + 1 di bonus) proveniente dai granata per il suo attaccante. Oggi il quotidiano sportivo scrive che il Napoli ha fatto una controproposta: 23 milioni e il 30% sulla futura rivendita del calciatore. Considerando che ...

CorSport : Verdi potrebbe approdare a Torino per il debutto in Europa League : Tra poco il Torino sarà impegnato nei turni di qualificazione per l’Europa League e intende arrivare all’appuntamento il più completo possibile. Il grande obiettivo del ds Bava, scrive il Corriere dello Sport, resta Simone Verdi, che ieri ha compiuto 27 anni. Il club piemontese vorrebbe averlo con sé già per la sfida di Alessandria. Per l’attaccante, però, resta una distanza da colmare con il Napoli. Ma non tutto è perso, anzi. ...

Tuttosport : Trattativa col Torino - De Laurentiis chiede il 30% sulla rivendita di Verdi : Cairo ha parlato bene di Verdi e Mazzarri lo reputa una pedina importante per il suo Torino, ma c’è il problema dei costi. La richiesta di De Laurentiis di 25 milioni è troppo alta secondo il club granata. L’edizione odierna di Tuttosport scrive “Le trattative, dunque, sono tante. E d’un certo spessore. L’uomo che serve a Mazzarri è Simone Verdi. Il tecnico cerca un giocatore che sappia ottimizzare l’ultimo passaggio e che ...

MERCATO NAPOLI – Il Torino su Simone Verdi. Nel mirino di Cairo anche un altro azzurro : CalcioMERCATO – Il Torino su Simone Verdi e non solo. In vista della prossima partecipazione all’Europa League, il Torino sembra intenzionato a costruire una rosa di tutto rispetto. L’edizione odierna di TuttoSport riporta di un forte interessamento da parte del club di Urbano Cairo nei confronti di Simone Verdi, calciatore del NAPOLI. La valutazione, sempre stando al quotidiano piemontese, sarebbe sui 17 milioni di euro ...

CorSera : Verdi potrebbe essere con il Torino il 25 luglio : Per il Corriere della Sera Simone Verdi è sempre più vicino al Torino di Mazzarri. Ci sarebbe anche una data per vederlo giocare con la nuova maglia: il 25 luglio. E’ prevista in quel giorno la sfida al Moccagatta di Alessandria, alla presenza di 40mila tifosi. Verdi è già passato per il Torino, nella stagione 2011/12. Faceva parte di un’operazione che portò Gianmario Comi in rossonero. Mazzarri non ha fatto il suo nome ...