Stasera l’esordio del Psv in campionato | non c’è Lozano

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2019) Irvingnon compare nell’undici titolare del Psv Eindhoven di Van Bommel che questa sera fa il suo esordio nelolandese in casa del Twente. Il messicano che tanto piace ad Ancelotti, e che è in predicato di passare al Napoli, non giocherà dal primo minuto. L'articolol’esordio del Psv in, non c’èilNapolista.

SiamoPartenopei : Psv, esordio stasera in Eredivisie col Twente: out l'obiettivo azzurro Lozano - tuttonapoli : Psv, esordio stasera in Eredivisie col Twente: out l'obiettivo azzurro Lozano - bubinoblog : STASERA IN TV 2 AGOSTO 2019: COSA GUARDERETE TRA L'ESORDIO DEI GRAND TOUR DI LINEA VERDE, IL MEGLIO DE LA SAI L'ULT… -