Sondaggio Ipsos | in caso di crisi di governo la maggioranza relativa degli italiani vuole

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Indidie dimissioni del premier Giuseppe Conte, il 33%ritiene che la soluzione migliore sarebbe quella di un Conte-bis. Un nuovo esecutivo Lega-M5s da far partire ridefinendo gli obiettivi e rivedendo la squadra. Su questo concordano sia gli elettori pentastellati (66%) sia i leghisti (53%). E’ quello che risulta da unrealizzato daper il Corriere della Sera tra il 30 e il 31 luglio e di cui il quotidiano dà conto oggi. Quel 33% rappresenta la: poco sotto c’è un 29% che preferirebbe undi emergenza con il solo obiettivo di varare la legge di Bilancio per poi tornare al più presto al voto. Questa è l’opzione preferita dagli elettori di centrosinistra (46%) e da chi vota Fratelli d’Italia e Forza Italia (49%). Il 23% non ha indicato alcuna risposta, mentre una minoranza – il ...

