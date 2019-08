Sfogo in Coppa America | Messi squalificato per 3 mesi

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) E’ arrivata la sanzione della Conmebol nei confronti di Lioneldopo le dure parole dell’argentino contro la confederazione sudna durante la Copa, il calciatore del Barcellona è statoper 3. Il calciatore, espulso nel match per il 3-4 posto contro il Cile si era rifiutato di ritirare la medaglia dichiarando di “non voler far parte di questa corruzione”. Frasi che sono state considerate inaccettabili, adesso la squalifica di 3che impedirà adi prendere parte alle amichevoli contro Cile,co e Germania in programma rispettivamente il 5, 10 settembre e 9 ottobre.L'articoloinper 3CalcioWeb.

