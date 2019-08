Papa a scout: Libertà è cammino insieme

"Lanon arriva stando chiusi in stanza col telefonino e nemmeno sballandosi un po' per evadere dalla realtà No, lasi conquista con il, non si compra al supermercato. Laarriva in,passo dopopasso,agli altri". Così nell' Aula Paolo VIFrancesco ha accolto i 5 mila, ragazzi e ragazze tra i 16 e i 21 anni,provenienti da 20 Nazioni e partecipanti al raduno internazionale Euromoot. Dal 27 luglio hanno percorso itinerari storici di alcune regioni d'Italia.(Di sabato 3 agosto 2019)