Mediterranea sfida Salvini dopo il dissequestro della Procura | ' Torneremo subito in mare'

Mediterranea - lezioni di yoga per sfidare (ancora) Salvini : Angelo Scarano L'ong si prepara ad una nuova raccolta fondi per tornare in mare e pagare le multe. E fa cassa con le lezioni di yoga Mediterranea dopo il sequestro della nave Alex e con la Mare Jonio già fuori gioco da tempo, è già in cerca di nuove risorse per tornare subito in mare. L'ong è a caccia di soldi per procurarsi una nuova imbracazione e per pagare la pesante multa che è arrivata dal Viminale. L'ultima missione conclusa ...

Mediterranea sfida il governo : "Non ci fermiamo. Salvini voleva il nostro scalpo" : Giovanna Stella La portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciurba, minaccia di tornare in mare: "Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci" Dopo il caso della nave Sea Watch 3, un'altra ong - in questo caso italiana - sta sfidando il governo gialloverde. Alex, infatti, è entrata a Lampedusa senza il permesso del ministro dell'Interno. E ora che i migranti sono sbarcati e hanno ricevuto assistenza, spuntano tutti i retroscena. Il ...

Alex verso Lampedusa - Matteo Salvini chiude i porti : sfida politica della ong Mediterranea : Una provocazione continua, una sfida all'Italia e Matteo Salvini che non conosce sosta. Ora, dopo Sea Watch 3, è il turno di Alex, la barca a vela della ong Mediterranea, di cui Luca Casarini è capo missione. Dopo aver recuperato 54 immigrati in acque sar libiche, ovvero laddove a loro non compete (

Quel cavillo della bandiera per aggirare lo stop! Mediterranea sfida Salvini : Mediterranea carica a bordo 54 migranti. La Alex fa rotta verso Nord. Salvini: "Andate in Tunisia". Ma l'Ong lo sfida: "Porto sicuro non in base ai suoi desiderata". C'è un motivo se Mediterranea Saving Humans "non teme un nuovo caso Sea Watch". Dopo aver caricato 54 migranti a bordo della nave "Alex" sta già facendo rotta verso Nord, incurante degli avvertimenti del ministro Salvini ad andare in Tunisia. Tutto ruota attorno al fatto che la ...