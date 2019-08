Il Pd riesce a litigare anche sulle petizioni anti-Salvini

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) Il Partito Democraticosulla raccolta firme per le. A scatenare la nuova rissa interna ai dem è il tentativo di mediazione di Carlo Calenda per unire le due, quella lanciata da Matteo Renzi e dai suoi comitati con quella del segretario Pd Nicola Zingaretti. “Diciamo che il tormentone di agosto non può essere il derby sulla raccolta firme. Mentree Di Maio combinano danni, che si fa? Si continua aall’interno? Ma dai. Se il gruppo dirigente del Pd ha cambiato idea e adesso finalmente vuole la sfiducia meglio. Noi blocchiamo la nostra raccolta di firme, spero che altri blocchino le loro ossessioni ad personam”, scrive in un post su facebook il senatore Pd Matteo Renzi annunciando il ritiro della petizione da lui lanciata per la sfiducia a. Il riferimento, polemico, ...

