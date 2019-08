Calcio in tv | Supercoppa di Germania su Sky; le amichevoli in tv

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 3 agosto 2019)in tv sabato 3 agosto. SuSport ladiBayern Monaco – Borussia Dortmund Leestive delle squadre italianein tv sabato 3 agosto – La stagione calcistica 2019/20 è già iniziata, tra calendario e prime partite annunciante in tv (leggi qui), c’è chi come il Torino ha già superato un primo turno di qualificazione all’Europa League. Intanto le altre squadre italiane sono impegnate inche spesso possono anche essere seguite in tv e in streaming. Ilin tv sabato 3 agosto prevede alle 18 su Roma Tv l’amichevole Lille – Roma, in diretta su Roma Tv disponibile su, in streaming suGo ma anche sulla pagina Facebook della squadra italiana. Alle 18:30 il Milan sfida il Manchester United nell’incontro dell’International Championship Cup in diretta su Sportitalia. Domani in pay per ...

Agenzia_Ansa : Per la finale di #Supercoppa #LiverpoolChelsea per la prima volta l'arbitro sarà una donna #ANSA… - angeloscih : RT @Sport_Mediaset: #Supercoppa europea, si scrive la storia: #ChleseaLiverpool a una donna. Il 14 agosto a Istanbul la finalissima sarà di… - Pamela71251689 : RT @Eurosport_IT: Una donna arbitrerà una finale europea maschile... Qui si fa la storia! ???? -