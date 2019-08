Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Se non è uno dei più assurdi casi mai capitati nella storia dell’antidoping in qualsiasi sport, ci siamo davvero molto vicini. Il protagonista della vicenda in essere è l’americano DJ, giocatore con un passato professionistico tra Grecia, Russia e più recentemente Francia. Il ventottenne di Chicago, dopo una partita, si è trovato a dover sostenere un test antidoping. Tutto normale fino al test delle, che ha rivelato una verità sconcertante: la presenza di GHC, un ormone che viene prodotto dalla placenta quando è in corso una gravidanza. Problema: chiaramente, non è un essere umano di sesso maschile quello che può rimanere incinto. Si è scoperto che, per non rischiare,sostituito le propriecon quelle di un’amica, che evidentemente non sapeva di essere in attesa di un nascituro. La FIBA ha preso le inevitabili contromisure nella forma di ...

OA_Sport : Basket: DJ Cooper “incinto” all’antidoping, aveva presentato le urine di un’amica. Due anni di squalifica - RealStrangeCat : Ahahahah spettacolo - acdxer : RT @DuccioFumero: Quando si dice che la madre dei cretini... -