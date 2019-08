5 consigli per proteggere i capelli in vacanza

I 10 migliori consigli per risparmiare carburante e un mito da sfatare : A chiunque piacerebbe risparmiare denaro ogni volta che si guida e in fondo non è impossibile! Basta seguire alcuni semplici consigli per imparare a ottimizzare l’economia della propria auto. Gli esperti di CarGurus (www.cargurus.it), uno dei principali marketplace di auto a livello mondiale, hanno fornito i 10 migliori consigli per risparmiare carburante. Ecco qualche trucchetto valido per qualsiasi tipo di automobile. Effettuare una corretta ...

I consigli per l’estate nel nuovo podcast di Wired : serie tv - libri - cinema e fumetti : Piena estate, tanto tempo libero per recuperare quello che ci piace di più. Per questo motivo abbiamo deciso di fornirvi tanti consigli per trascorrere piacevolmente il periodo estivo, in compagnia di libri, serie tv, film e fumetti. Si tratta di storie che magari vi siete persi negli scorsi mesi, o magari altre che desiderate godervi da tempo senza averne mai avuto modo. Ma ci sono anche avvertimenti su film o serie che non valgono la pena di ...

Nokian Tyres : i consigli per guidare in vacanza : Per molti vacanza significa divertimento ma anche guidare. Un professionista esperto di Nokian Tyres, produttore di pneumatici premium, ci racconta come possiamo rendere il viaggio comodo e sicuro. Un atteggiamento e una preparazione proattivi garantiscono viaggi estivi nella massima serenità. Partire dopo un periodo di lavoro e con un’auto piena all’inverosimile può però danneggiare lo […] L'articolo Nokian Tyres: i consigli per ...

Un orto in salute è ricco di biodiversità : dieci consigli per realizzarla (erbacce comprese) : Se vogliamo un orto naturale c’è una cosa di cui non possiamo fare a meno: la biodiversità. La coltivazione sostenibile non si basa su pesticidi e fitofarmaci di origine naturale, ma su una mentalità differente, che prende vita dall’imitazione della natura. Negli ambienti naturali osserviamo come ogni ecosistema stabile sia basato sulla presenza di molte specie differenti in relazione tra loro. Ogni individuo ha un ruolo e ...

Juventus - attesa per la decisione di Dybala : il ‘consiglio’ di Sorrentino : La decisione più importante. Manca l’ultimo sì per mandare in porto lo scambio tra Juventus e Manchester United, quello di Paulo Dybala per regalare a Maurizio Sarri Lukaku. L’argentino ci sta pensando e la decisione è attesa a breve, nel frattempo intervista al portiere Stefano Sorrentino che parla anche del calciatore bianconero ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: «Fa un effetto strano – racconta il ...

Cuore in affanno : 5 consigli del cardiologo per evitare rischi in estate : A causa delle alte temperature, in estate sembra che il Cuore si affatichi di più: affanno e tachicardie improvvise possono allarmare, specie dopo gli ‘anta’. In realtà – sottolinea il cardiologo Oreste Febo, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia riabilitativa e pneumologia dell’Asst Gaetano Pini-Cto di Milano – il caldo non aumenta l’insorgenza di patologie cardiache, ma i soggetti che hanno già ...

ZEISS UV Detector calcola l’indice UV medio in qualsiasi località e consiglia le protezioni per pelle e occhi : ZEISS UV Detector è un applicazione che vi permette di calcolare l'indice UV medio della vostra località utilizzando la posizione rilevata dal GPS o di una qualsiasi località italiana. L'app offre la possibilità di ricevere i migliori consigli sulla protezione da utilizzare in base all'indice UV e di consultare le caratteristiche di una determinata gradazione UV e i suoi principali effetti su pelle e occhi. L'articolo ZEISS UV Detector calcola ...

Tim avvisa sulle bollette : «Rischio truffa». Ecco i consigli per evitarle : Un segnale rosso di pericolo e una grande scritta rossa su fondo giallo. La Tim combatte le truffe. E invia una lettera agli utenti per avvertirli dei tanti rischi legati soprattutto alle telefonate...

Pelonzi : serve consiglio straordinario per salvaguardare parco Tintoretto : Roma – “Ieri in Campidoglio i cittadini e i comitati di quartiere del Tintoretto accompagnati anche dai consiglieri del municipio VIII hanno incontrato i presidenti dei gruppi consiliari capitolini, quelli delle commissioni ambiente, urbanistica e mobilita’. Purtroppo dalla giunta e dai tecnici capitolini non e’ arrivata alcuna rassicurazione per salvaguardare il parco del Tintoretto dalla costruzione di un asse viario ...

Guidare in vacanza – I consigli per un viaggio comodo e sicuro : Per molti di noi vacanza significa anche Guidare verso la tranquillità estiva, visitare le attrazioni di una città vicina o persino fare un viaggio in un altro paese. Un professionista esperto di Nokian Tyres, produttore di pneumatici premium, racconta come rendere il viaggio comodo e sicuro Un atteggiamento e una preparazione proattivi garantiscono viaggi estivi nella massima serenità. Partire dopo un periodo di lavoro e con un’auto ...

Fantacalcio 2020 - i consigli e le scommesse per l’asta. Le nuove formazioni dopo il calciomercato : chi acquistare ruolo per ruolo di ogni squadra : Manca sempre meno all’inizio della Serie A e sale la febbre per il Fantacalcio 2020. Oggi ci occuperemo di darvi qualche “consiglio per gli acquisti” per ogni squadra del campionato, basandoci sulla lista e i ruoli dati dal sito Fantacalcio.it, quello che la maggior parte degli italiani utilizza per gestire le proprie leghe. ATALANTA Portieri: se non volete spendere tanto per un portiere, Gollini fa sicuramente al caso vostro. Non ...

Cinque consigli per evitare la disidratazione : Come ogni estate, con l'avanzare del caldo, si rinnova la lista dei consigli per soffrire il meno possibile. Fondazione Acqua, realtà collegata a Mineracqua associazione che riunisce i produttori delle acque minerali naturali e di sorgente, quest'anno ha redatto un documento con l'aiuto del Prof Fabbri, Coordinatore Scientifico di Fondazione Acqua e Professore associato di endocrinologia all'Università di Roma Tor Vergata, per ...

Guidare con il caldo : dal condizionatore alle gomme - i consigli di Pirelli per viaggiare in sicurezza : Ormai siamo tutti pronti a partire per le vacanze, ma con il grande caldo è bene conoscere ogni precauzione utile per Guidare in sicurezza grazie ai consigli di Pirelli. Chiudersi in auto con più di +35°C, per esempio, è come mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici, secondo la scienza. Il caldo soffocante rallenta il flusso di sangue al cervello e porta conseguenze paragonabili a quando si ha un tasso alcolemico di 0,5 g/litro. Questo ...

In vacanza con gli animali - ecco il decalogo per affrontare la partenza - gli errori più comuni e utili consigli : Per molti italiani è tempo di organizzare le vacanze che, in numero sempre crescente, vedono protagonisti anche i pet: quest’estate, parte in vacanza con il proprio animale, quasi un italiano su cinque (19%) grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola secondo l’analisi Coldiretti/Ixe’, dalla quale si evidenzia che appena una minoranza del 13% rinuncia perché non è possibile accogliere nella struttura ...