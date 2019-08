Usa | la nipote di Bob Kennedy morta per overdose nella villa di famiglia | aveva 22 anni

Usa - morta la nipote di Bob Kennedy : 8.18 Saoirse Kennedy Hill, una nipote di Robert F. Kennedy, è morta per apparente overdose nella residenza della famiglia a Hyannis Port, nel Massachussetts, secondo quanto riferito dai media statunitensi. Il New York Times ha riferito, citando persone vicine alla famiglia,che i soccorritori sono stati chiamati giovedì pomeriggio nella villa dei Kennedy a Hyannis Port: la 22enne è stata portata in un vicino ospedale, dove si è potuto soltanto ...

Una Vita - spoiler : Ursula rinchiUsa in manicomio - Samuel rapisce il nipote Moises : La darklady principale della soap iberica “Una Vita” nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, avrà la sorte che merita. Si tratta di Ursula Dicenta, che dopo aver fatto soffrire Blanca e Diego Alday sottraendogli il figlio Moises sin dalla nascita, la pagherà a caro prezzo a causa di Samuel. Quest’ultimo dopo aver rischiato di rimanere in prigione con l’accusa di aver ucciso il padre, aiuterà la ...

Bitter Sweet - episodio 9 luglio : l'Aslan accUsato di aver rapito il nipote : Oggi martedì 9 luglio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ‘Bitter Sweet ingredienti d’amore’, la fortunatissima soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, nei ruoli rispettivamente di Ferit e Nazli. Stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio i due giovani saranno accusati del rapimento di Bulut, non sapendo che il bambino è fuggito da casa degli Onder per sua volontà, andando a rifugiarsi nella ...

Bitter Sweet - spoiler del 5 luglio : l'Aslan perde la caUsa per la custodia del nipote : Numerosi colpi di scena accadranno a Bitter Sweet, la serie tv turca che sta conquistando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler del nuovo episodio in programma mercoledì 5 luglio su Canale 5, svelano che Fatos rimarrà senza lavoro mentre Ferit Aslan perderà la custodia di suo nipote contro Demet e Hakan. Bitter Sweet: la trappola di Hakan Nell'episodio di Bitter Sweet, andato in onda giovedì 4 luglio su Canale 5, abbiamo visto i ...