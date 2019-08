Trovata morta una nipote di Bob Kennedy Aveva 22 anni

Scozia. Madre di due figli Trovata morta con la gola tagliata : comunità sotto choc : Tracy Walker, 40 anni, è stata trovata morta a Lerwick, nelle Isole Shetland. L'assistente sociale, Madre di due figli, è stata vittima di un "orribile" aggressione a colpi di coltello, secondo quanto trapelato. Suo fratello Dell Smith, 43 anni, l'ha descritta come "il miglior essere umano che si potesse mai incontrare"

Reggio Calabria - tabaccaia Trovata morta nell'androne di casa : è stata uccisa : Il cadavere di una donna è stato trovato nell'androne del palazzo in cui abitava, nel centro di Reggio Calabria. L'edificio è attiguo alla tabaccheria di proprietà della vittima. Al momento non è chiaro se la donna, che è stata aggredita con un'arma da taglio, sia stata uccisa durante un tentativo di rapina.Continua a leggere

Ekaterina Karaglanova - l’influencer Trovata morta : il suo corpo era in una valigia : Il corpo senza vita di Ekaterina Karaglanova, 24 anni, è stato trovato in una valigia all’interno dell’appartamento che la ragazza aveva preso in affitto, a Mosca. Ekaterina era una famosa influencer e aveva oltre 85.000 follower su Instagram. Il cadavere, con la gola tagliata, è stato trovato venerdì ma solo oggi le autorità hanno deciso di rendere noto l’accaduto. Nell’appartamento della giovane influencer non sono ...

Cagliari - donna Trovata morta in casa dalla badante : fermato uno dei suoi figli : Una donna di settantasette anni è stata uccisa nella sua abitazione ad Assemini, nel Cagliaritano. I carabinieri hanno fermato uno dei due figli, un quarantottenne che viveva con lei. Il cadavere della signora è stato scoperto questa mattina intorno alle 9 dalla badante che immediatamente ha dato l'allarme.Continua a leggere

Precipita per decine di metri nel dirupo mentre va a funghi - Tiziana Trovata morta dopo ore : La vittima è Tiziana Faccioli bolognese ma domiciliata sull'Appennino emiliano che era uscita per i boschi alla ricerca di funghi. Ha fatto un volo di diverse decine di metri che non le ha dato scampo. Ritrovata già cadavere diverse ore dopo durante le ricerche avviate su segnalazione dei familiari.

Studentessa 21enne scomparsa nel nulla è Trovata morta vicino a un lago : “Vogliamo giustizia” : Alexandria 'Ally' Kostial, Studentessa 21enne dell'Università del Mississippi, è stata trovata cadavere nei pressi di un lago distante sole 20 miglia dal campus che frequentava. Era scomparsa il giorno prima e l'ultima volta era stata vista con un compagno di facoltà, Brandon Theesfeld, 22 anni, che è stato poi fermato con l'accusa di omicidio: "Uccisa con 8 colpi di arma da fuoco".Continua a leggere

Elba - esplosione di una palazzina : Trovata morta la donna dispersa. Il video dei soccorsi : Due morti nell'esplosione di stamattina all'Isola d'Elba dove una palazzina è deflagrata nella notte a Portoferraio e poi è crollata. A causare la deflagrazione forse una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno estratto vive dalle macerie 3 persone, marito e moglie trovati senza vita tra le macerie. Anche squadre cinofile al lavoro nelle operazioni di ricerca.Continua a leggere