Traffico Roma del 02-08-2019 ore 17 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA . RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN USCITA DA. UN INCIDENTE RALLENTA ILSULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO BENETTI VERSO IL RACCORDO. SUL RACCORDO ILE’ INCOLONNATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA PONTINA ALLA VIA APPIA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24TERAMO TRAFFICATA LA VIA PONTINA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DI DECIMA VERSO LATINA. ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI ...

