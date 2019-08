Sicurezza sul lavoro | consegnati attestati a Catania

Intervista – Mario Biondi : «Continuo a sognare in grande - Il Jazz è viaggiare sul palco senza rete di Sicurezza» : «La mia terra, la Sicilia, ho dovuto lasciarla presto perché per anni ho girato l’Italia in auto per suonare ovunque ci fosse la possibilità». La chiacchierata con Mario Biondi inizia così ripercorrendo le tappe di una gavetta musicale, costituita da tasselli preziosi e faticose salite, distante dai clamori facili delle piattaforme streaming e dei social network dall’hashtag facile. Quella dell’autore di “This what you ...

Il governo trema sulla giustizia : Salvini vuole svuotare il testo - c'è la fiducia sulla Sicurezza : La cartina di tornasole della distanza tra M5S e Lega sulla giustizia è nel voto della Giunta per le autorizzazioni della Camera che ieri ha votato a favore della richiesta di arresto del...

Il governo trema sulla giustizia : Salvini vuole svuotare il testo - c'è la fiducia sulla Sicurezza : La cartina di tornasole della distanza tra M5S e Lega sulla giustizia è nel voto della Giunta per le autorizzazioni della Camera che ieri ha votato a favore della richiesta di arresto del...

M5s - fonti confermano : "Martedì crisi di governo sul decreto Sicurezza-bis" - i 15 killer della maggioranza : Voci dal Senato. Voci che danno il governo gialloverde davvero appeso un filo. Come è noto, la maggioranza dispone solo di due voti in più rispetto alle opposizioni, 163 contro 161 (alla maggioranza manca anche il voto di Umberto Bossi, ancora in precarie condizioni di salute). E come è altrettanto

Governo : Sicurezza e Tav - al Senato maggioranza sul filo dei numeri : Roma, 29 lug. (AdnKronos) – Chiusa la finestra elettorale per un eventuale voto anticipato a settembre, non è scongiurato il rischio di una crisi di Governo alla vigilia di ferragosto, qualora la coalizione M5S-Lega dovesse non disporre più di una maggioranza parlamentare. Decisive saranno le prossime votazioni al Senato, quelle sul decreto sicurezza bis, che dovrebbe arrivare in Aula la prossima settimana, e sulla mozione anti-Tav ...

Governo : Sicurezza e Tav - al Senato maggioranza sul filo dei numeri (2) : (AdnKronos) – Sommando i 60 voti di Forza Italia (non contando naturalmente la presidente Elisabetta Casellati), i 18 di Fratelli d’Italia e i 52 del Pd, si arriva a 130. Ci sono poi gli 8 membri del Gruppo delle Autonomie, del quale fanno parte i quattro Senatori delle minoranze linguistiche; Gianclaudio Bressa, Pier Ferdinando Casini, la senatrice a vita Elena Cattaneo e l’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Occorre ...

Cc ucciso - polemiche sulla Sicurezza : 15.47 polemiche dopo la morte del carabiniere ucciso a coltellate a Roma. Il vicepremier Di Maio scrive su Fb:"Si poteva evitare tutto questo? Io dico di sì". E sottolinea le "condizioni precarie di sicurezza interna" in città come Roma, con giri di droga "all'ordine del giorno". Gelmini (FI) ribatte: da Di Maio "inopportuna retorica di chi pare arrivato dalla Luna". Intanto i sottosegretari della Lega Molteni e Morrone: "Al più presto in ...

Due scienziati rinnovano i dubbi sulla Sicurezza dell’aspartame e criticano l’Unione europea : (immagine: Getty Images) Aspartame, il più diffuso dei dolcificanti di nuovo sotto accusa? È pericoloso per la salute umana, sostengono due ricercatori dell’Università del Sussex, che contestano la valutazione dell’Efsa (l’agenzia europea per la sicurezza alimentare) che nel 2013 ha concluso che non esistono prove convincenti che l’aspartame sia dannoso, confermandone quindi la possibilità di utilizzo e commercializzazione nei Paesi membri. ...

"Così salvare vite diventa reato". La deputata M5S Sarli annuncia voto contro sul Dl Sicurezza Bis : “Parlo a titolo personale perché voto in dissenso sul provvedimento”. Così la deputata del M5s Doriana Sarli ha annunciato il voto contrario al decreto Sicurezza bis in Aula, alla Camera. Le sue parole sono state applaudite più volte dai deputati del centrosinistra, alcuni alzandosi in piedi e applaudendola a lungo a fine intervento.Sarli ha ricordato di aver presentato emendamenti, ma sono stati respinti, e ha ...

Decreto Sicurezza - le motivazioni della Consulta sul potere sostitutivo dei prefetti : “Troppo discrezionale” : No al potere sostitutivo dei prefetti perché troppo discrezionale, sì al Daspo urbano ma con dei paletti significativi. Sono le motivazioni della decisione della Corte Costituzionale, che nella giornata del 24 luglio ha depositato la sentenza 195. La Consulta ha esaminato due aspetti del cosiddetto Decreto Sicurezza del 2018: il potere sostitutivo dei prefetti, previsto dall’articolo 28, primo comma (impugnato dalla Regione Umbria) e ...

Decreto Sicurezza bis - il governo pone la fiducia sul provvedimento voluto da Salvini : Il governo ha posto la questione di fiducia sul Decreto sicurezza bis, blindando di fatto il provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il voto sulla fiducia si terrà il 24 luglio, mentre quello finale dovrebbe arrivare il giorno successivo. Ecco come è cambiato il dl durante la discussione in commissione alla Camera.Continua a leggere

Firenze - quando ci accorgeremo che abbiamo un problema di Sicurezza sulle ferrovie? : Una tanica di benzina può fermare l’Italia, spezzandola in due come è successo con l’incendio doloso di Rovezzano, a ridosso della linea che costituisce la spina dorsale ferroviaria del Paese. Sembrerà strano ma stiamo parlando di cyber security a distanza di una manciata di giorni dal varo del decreto che il Governo ha prospettato come panacea per una problematica che – come i fatti dimostrano – non è di così agevole soluzione. Il piccolo rogo ...

Coppa d’Africa - questa sera la finale : nuova stretta sulla Sicurezza in Francia : C’è un po’ di paura e tensione, in Francia, in vista della finale di Coppa d’Africa di questa sera tra Senegal e Algeria. Timori che nascono in seguito agli incidenti, i danneggiamenti e i saccheggi che hanno macchiato i festeggiamenti dei tifosi algerini a Parigi e in altre città del Paese. A tal proposito, nuova stretta sulla sicurezza per evitare disordini. Come per la semifinale del 14 luglio contro la Nigeria, il ...

M5s-Pd - provocazione contro Matteo Salvini sul decreto Sicurezza bis : vogliono schedare i poliziotti : Già di per sé la contrarietà al decreto sicurezza bis del M5s viene letta da Matteo Salvini come l'ennesima provocazione, figuriamoci poi se grillini e Pd decidono - assieme - di proporre alcune modifiche, in particolare sull'operato degli agenti di polizia. Il clima al governo già è dei peggiori, n