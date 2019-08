Nessun sversamento idrocarburi | acqua potabile a Modica

Nave semiaffondata - Costa : “Al momento Nessuno sversamento all’isola di Montecristo” [FOTO] : Un motopeschereccio di base a Porto Santo Stefano è incagliato da due giorni sulla Costa est dell’isola di Montecristo, all’interno della zona di protezione speciale del parco nazionale dell’arcipelago toscano. La Guardia Costiera di Portoferraio, dopo diversi tentativi di mettersi in contatto con il mezzo, ha autorizzato un motopeschereccio che si trovava in zona, ad entrare nell’area interdetta alla navigazione per prestare la prima assistenza ...