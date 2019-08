MotoGp | Dovizioso confuso dopo le FP2 | “è stato un turno un po’ pazzo La nuova carena?

MotoGp - Risultato FP2 GP Repubblica Ceca 2019 : Quartararo in testa - Dovizioso 4° - Valentino Rossi rompe il motore : Fabio Quartararo ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sullo storico tracciato di Brno. Il francese ha chiuso con un interessante 1:55.802 e si conferma in grandissima forma in sella alla Yamaha del Team Petronas SRT, il giovane transalpino ha dimostrato di essere veloce sul giro secco e ha anche un ottimo passo gara. Il ritmo migliore è però sembrato quello ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : risultati e classifica FP1. Andrea Dovizioso al comando su Marquez e Viñales - nono Valentino Rossi : Si sono appena concluse le prime prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. In particolare evidenza Andrea Dovizioso, protagonista di un gran giro che gli permette di chiudere al comando con 29 centesimi di vantaggio su Marc Marquez e 63 su Maverick Viñales. Un tempo, quello del forlivese, giunto al termine di continui miglioramenti nel corso di questa sessione. Il quarto posto è del portoghese Miguel Oliveira, anche lui vicinissimo ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Repubblica Ceca : Dovizioso parte bene e comanda il gruppo - Marquez e Viñales in agguato : CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA LE FP2 DELLA MotoGP DALLE 14:10 La stagione della MotoGP ha riacceso i motori dopo la lunga pausa estiva con le prime prove libere del GP della Repubblica Ceca 2019 che si sono aperte nel ricordo di Luca Semprini, addetto stampa in Ducati di Danilo Petrucci e scomparso improvvisamente un paio di notti fa. La battaglia in pista ha regalato subito un bello spettacolo che si è acceso soprattutto sul finale, il ...

MotoGp – Terminate le Fp1 a Brno : Dovizioso davanti a tutti - Rossi chiude la top ten : Dovizioso davanti a tutti nella prima sessione di libere del Gp della Repubblica Ceca: i tempi delle Fp1 a Brno Piloti in pista a Brno per la prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. Dopo la tragica notizia della scomparsa di Luca Semprini, addetto stampa Ducati, è proprio un ducatista il più veloce della prima sessione di prove libere sulla pista di Brno. Dovizioso precede Marquez e Vinales, fermando il cronometro ...

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 in DIRETTA. prove libere 1 - Dovizioso e Valentino Rossi per la rinascita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle prove libere (2 agosto) – La presentazione del GP della Repubblica Ceca – Le 5 risposte del GP della Repubblica Ceca Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP della Repubblica Ceca, tappa del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tradizionale tracciato di Brno, la classe regina si ripresenta con il marchio di Marc Marquez, dominatore fino ad ...

MotoGp – Lutto in casa Ducati : morto nella notte a Brno un uomo della “Rossa” - niente incontro con la stampa per Dovizioso e Petrucci : L’ufficio stampa del Ducati Team è scomparso nella notte del primo agosto a Brno, aveva 35 anni Arriva da Brno una tragica notizia che annulla la gioia di tornare in pista: è scomparso infatti nella notte, all’eta di 35 anni, Luca Semprini, addetto stampa ufficiale del Ducati Team. Non sono ancora state rese note le cause della morte di Luca, che oggi sarà ricordato, con un minuto di silenzio, durante la conferenza stampa dei ...

MotoGp – Dovizioso sincero alla vigilia di Brno : dall’importanza della pausa estiva allo strapotere di Marquez - e sul ritiro di Valentino Rossi… : A tutto Dovizioso: dal ritiro di Valentino Rossi allo strapotere di Marc Marquez, il forlivese ha le idee chiare dopo la pausa estiva Oggi i piloti della MotoGp tornano protagonisti, a Brno, per la conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca. Dopo tre lunghe settimane di pausa i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista per la seconda metà della stagione 2019. Dopo una serie di Gp deludenti, Andrea Dovizioso è carico e ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Bisogna restare positivi : ci attendono piste favorevoli - dimostreremo il nostro potenziale” : Tutto pronto per la ripresa della stagione del Mondiale MotoGP 2019 anche in casa Ducati dopo la pausa estiva. Nonostante qualche risultato non all’altezza delle aspettative nelle ultime gara, Andrea Dovizioso si presenta all’appuntamento di Brno, in Repubblica Ceca, forte del secondo posto in classifica lontano ben 58 punti dal dominatore spagnolo Marc Marquez. Il pilota italiano però non si arrende e rilancia le proprie ambizioni ...

MotoGp - Dovizioso ammette : “la situazione non è delle migliori - ma dobbiamo rimanere positivi” : Il pilota della Ducati ha parlato in vista del Gp di Brno, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp L’anno scorso trionfò precedendo sul traguardo il compagno di squadra Jorge Lorenzo, in questa stagione Andrea Dovizioso proverà a bissare a Brno il successo del 2018, così da rilanciarsi in campionato. AFP/LaPeresse Non sarà facile però avere la meglio su Marc Marquez, autentico dominatore della prima parte di campionato. Archiviata ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : Brno pista favorevole per la Ducati. Andrea Dovizioso - serve una vittoria per svoltare : Il Motomondiale si appresta a tornare a ruggire dopo un mese di vacanze estive che hanno permesso a team e piloti di rilassarsi un po’ e di ripresentarsi ora per l’imminente GP della Repubblica Ceca più carichi e affamati che mai. Lo storico circuito di Brno ospiterà infatti nel weekend la sessantasettesima edizione dell’appuntamento ceco nel calendario e inaugurerà una rapida successione di dieci corse in pochi mesi che ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : riprende il Mondiale dopo la pausa estiva. Dovizioso e Valentino Rossi devono ritrovarsi : Le vacanze estive per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2019 si stanno ufficialmente concludendo. Alcuni piloti le hanno vissute in maniera serena cercando di ricaricare le pile. Tra questi, senza alcun dubbio, non possiamo che citare Marc Marquez, ormai lanciatissimo verso l’ennesimo titolo iridato, Alex Rins, Fabio Quartararo e Maverick Vinales, sempre più costantemente ai piani alti delle classifica, ed il nostro Danilo Petrucci, ...

MotoGp – Dovizioso non ha dubbi : “Jorge Lorenzo in Honda? Una cosa da pazzi - la scelta peggiore. Vi spiego perchè” : Andrea Dovizioso si è soffermato a parlare dei rivali della Honda: mentre Jorge Lorenzo è stato ‘costretto’ a fare una scelta molto complicata, Marquez risulta invece il vero fenomeno della scuderia giapponese Mentre Marc Marquez domina il Motomondiale senza sforzarsi più del dovuto, Andrea Dovizioso non sembra in grado di poterlo impensierire. Il duello che ha segnato gli ultimi anni di MotoGp ha tutta l’aria di ...

MotoGp – Andrea Dovizioso apre al ritiro : “so già cosa farò. Altro team dopo la Ducati? Ecco cosa penso” : Andrea Dovizioso ha le idee chiare in merito al suo futuro: il pilota Ducati ha già in mente in che modo concludere la sua esperienza in MotoGp e il suo percorso in Ducati dopo 7 stagioni passate in Ducati, con la carta d’identità che segna il numero 33 alla voce “età”, Andrea Dovizioso si interroga in merito al suo futuro. Intervistato da Motorsport, il pilota italiano ha spiegato di aspettare il 2020 per prendere una ...

MotoGp – Dovizioso si prende i meriti : “ho aiutato Petrucci a migliorare per la Ducati. Il suo rinnovo? Dipeso anche da me” : Andrea Dovizioso si prende un piccolo merito riguardante il rinnovo di Danilo Petrucci con la Ducati: fra i due piloti mai alcuna frizione ma sempre tanto lavoro di squadra Nel Motorsport si dice che il primo rivale di un pilota è il suo compagno di scuderia. È capitato spesso che due piloti della stessa scuderia non siano stati esattamente in buoni rapporti, ma in casa Ducati però questo non sembra accadere. Andrea Dovizioso si è sempre ...