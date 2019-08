Meteo in tempo reale Intensi temporali e nubifragi su Bergamasco | Monzese | Bresciano al

Meteo Agosto : dopo una storica ondata di calore - il maltempo terrà a bada il caldo fino a metà mese in Europa : La seconda grande ondata di caldo in Europa ha prodotto temperature bollenti sui settori occidentali e centrali del continente alla fine di luglio, ma ora è in serbo un grande cambiamento nel modello Meteorologico nel mese di Agosto, secondo quanto anticipato da AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Questa ondata di caldo che si è verificata dal 21 al 26 luglio ha prodotto le temperature più alte di tutti i tempi in Paesi ...

Meteo Protezione Civile per Sabato 3 Agosto : tempo piu' stabile e temperature in calo : Nella giornata di domani assisteremo a condizioni Meteo nuovamente più stabili dopo il transito della perturbazione di queste ore al Centro-Nord. Le temperature saranno in calo anche sulle regioni...

Meteo diretta : forti temporali - grandine e colpi di vento in pianura Padana - peggiora al nord-est : Come ampiamente previsto il tempo sta peggiorando sensibilmente su gran parte del nord ed in particolar modo sulla pianura Padana dove l'aria fresca atlantica sta incontrando tanta umidità da...

Previsioni Meteo 5/10 Agosto : passaggi instabili al Nord - alternati a fasi con più sole. Bel tempo al Centro-Sud : L’ evoluzione per il medio-lungo termine, quindi per il corso della prossima settimana, computa un progressivo e ulteriore rinforzo dell’alta pressione sulle nostre regioni centro-meridionali dove, via via, verso fine prima decade, potrebbe arrivare anche un moderato promontorio Nordafricano, con altro apporto di aria piuttosto calda. Il tempo è atteso sostanzialmente stabile e in prevalenza soleggiato sulle aree centro-meridionali ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sul primo weekend di Agosto : attenzione ai fenomeni estremi anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – incubo maltempo sull’Italia anche nel primo weekend di Agosto: i fenomeni estremi che hanno colpito pesantemente la Penisola nel mese di Luglio appena concluso, provocando almeno 7 morti e centinaia di feriti per le grandinate devastanti e i numerosi tornado, si ripetono ancora in queste ore con violenti temporali in atto in queste ore in Lombardia dove la temperatura è crollata in poche ore dai +30°C di stamattina ...

Meteo weekend : più sole e qualche temporale - ma calano un po’ le temperature specie al Centro-Nord : Fine settimana all’insegna di correnti più settentrionali, le quali faranno ingresso su parte del nostro Paese in seguito al passaggio frontale nelle ore precedenti. Dunque, si prospetta un progressivo calo delle temperature di tipo moderato, dell’ordine di -3/-5 C°, quindi abbastanza apprezzabile, soprattutto sulle aree centrali e del medio-alto Adriatico, calo meno apprezzabile al Nord e ancor meno al Sud, pur tuttavia presente ...

Allerta Meteo Lombardia : codice arancione per forti temporali : A causa dei rovesci temporaleschi che, a partire da ieri sera, si sono riversati sulla fascia alpina e prealpina dell’occidente lombardo, in particolare nella provincia di Lecco, si sono cumulate precipitazioni massime di 94 millimetri. Le maggiori criticità sono state segnalate nei Comuni di Bellano, Dervio, Vendrogno e Casargo. In quest’ultimo sono state evacuate, in via precauzionale, 14 persone (turisti e abitanti sono stati ...

Meteo weekend : per qualcuno temporali e freddo - per altri 40° e caldo torrido. Cosa ci aspetta : Anche questo fine settimana il Meteo darà delle rogne a qualcuno: mentre le regioni centro meridionali sono investite da una rovente massa d’aria di origine africana, che fa salire la colonnina di mercurio fino a 40°C, il Nord Italia è investito da una veloce perturbazione che, tra venerdì 2 e sabato 3 agosto, porterà condizioni di diffusa instabilità con rischio grandine su molte regioni. Ma Cosa succederà nel dettaglio? Il team del sito ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord/Est con nubifragi e rischio trombe d’aria [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Italia divisa in due in riferimento alle condizioni del tempo per oggi. Una linea instabile è in transito sulle regioni settentrionali, in seno a correnti più umide e fresche di matrice Nordatlantica. Lo scontro tra aria fresca in arrivo e quella calda preesistente sta determinando una accesa instabilità, soprattutto su parte delle aree centro-orientali settentrionali, dove sono già in atto fenomeni temporaleschi diffusi, ...

Meteo - Italia spaccata in due : caldo africano al Centro-Sud - temporali con grandine al Nord. Le previsioni : Meteo: le previsioni. In questi giorni, mentre le regioni centro meridionali sono investite da una rovente massa d'aria di origine africana, che fa salire la colonnina di mercurio fino a...

Meteo - il weekend dell'esodo sarà all'insegna del maltempo : Meteo avverso in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche nel fine settimana da bollino nero per il traffico intenso dell'esodo estivo. Il weekend dell'esodo estivo sarà all’insegna del maltempo. Le previsioni Meteo per il fine settimana da bollino nero sulle autostrade italiane, per l'inizio delle ferie di agosto, parlando di forti piogge e temporali in tutto in Centro-Nord: Meteo avverso in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : maltempo estremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...