Lucca | bimbo di 2 anni rischia di annegare nella piscina gonfiabile | è gravissimo

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il piccolo stava giocando all'interno di una piccolaallestita nel giardino della loro casa a Torre del Lago, quando è avvenuto il fatto. È stato ritrovato dai genitori riverso nell'acqua. Soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Opa di Massa, ora è ricoverato in condizioni gravi.

