«Genitori quasi perfetti» | la lezione di «normalità» arriva dai figli

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) L’incubo della maternità ai tempi di Whatsapp, digiudici e bimbi succubi, è una delle piaghe che il progresso tecnologico s’è trovato a nutrire. Madri e padri, cui gli smartphone hanno dato accesso ad un’assistenza h24, piccoli centralinisti di quell’azienda chiamata famiglia, sono diventati il filtro attraverso il quale rimasticare la realtà, prima di sputacchiarla, pronta al consumo, alla tavola dei propri. Sentenziano, parlano, chiedono. Plasmano il mondo circostante perché bambini e bambine fatichino meno ad affrontarlo, perché la strada sia piana, gli ostacoli ridotti al necessario. Eppure, nella frenesia che porta all’ossessione, al controllo cieco e compulsivo, madri e padri d’oggi finiscono per trasformarsi in quello stesso scoglio del quale avrebbero voluto sbarazzarsi. Perché non c’è niente che sia tanto imperfetto quanto è imperfetta la ricerca della ...

ChiaraAbrescia : RT @francofontana43: Usa. In un mese quasi mille bambini sottratti ai genitori migranti con il pretesto di proteggerli dai loro genitori. d… - 17BlackCat17 : RT @francofontana43: Usa. In un mese quasi mille bambini sottratti ai genitori migranti con il pretesto di proteggerli dai loro genitori. d… - Pietro__Bruno : RT @francofontana43: Usa. In un mese quasi mille bambini sottratti ai genitori migranti con il pretesto di proteggerli dai loro genitori. d… -