Ancora un successo per il 3 appuntamento con “Le Vie di Zefiro” al NH Collection Taormina

Ronaldinho Ancora nei guai : cosa è successo al brasiliano : Nuovi guai per l’ex Milan Ronaldinho, il brasiliano secondo il quotidiano “Folha de S. Paulo”, si e’ visto bloccare 57 proprieta’ – 4 delle quali sono state pignorate – dal tribunale del Rio Grande del Sud a causa di una multa non pagata per abuso edilizio da 2,2 milioni di euro. Non è un buon momento per l’ex calciatori che è stato un grande protagonista fuori dal campo ma che adesso deve ...

Il successo degli Auto Chess dimostra Ancora una volta che i modder sanno cosa vogliamo davvero - articolo : Circa 10 anni fa, alla Game Developers Conference di San Francisco, abbiamo assistito alla presentazione di un gioco creato da un team di ex-modder che ha ricevuto qualche finanziamento. Si trattava di un titolo basato su una popolare mod per Warcraft, una strana variante dei giochi di strategia in tempo reale in cui si controllava una sola unità e intorno a cui si è creata una incredibile subcultura di meme e video Eurodance su YouTube. Era un ...

The Rugby Championship 2019 - Australia-Argentina 16-10. Wallabies Ancora in corsa per il successo finale : A Brisbane l’Australia supera l’Argentina per 16-10 nella seconda giornata del The Rugby Championship: alla vigilia dell’ultimo turno il Sudafrica comanda con 7 punti davanti alla Nuova Zelanda, seconda a quota 6, mentre l’Australia insegue con 4 e sul fondo resta l’Argentina a quota 2. Nel primo tempo padroni di casa avanti dalla piazzola al minuto 11 con Lealiifano, ma risponde Sanchez sempre su piazzato al ...

"Voglio dare al pubblico tutto me stesso". Ancora un altro successo per i Thegiornalisti - : Carlo Lanna In attesa del loro concerto al Circo Massimo, i Thegiornalisti si godono il successo del loro ultimo album, grazie la carisma e alla voce di Tommaso Paradiso Sono primi in classifica con il brano "Maradona y Pelè" e il video su Youtube ha superato le 7 milioni di visualizzazioni. È un momento d’oro per la band dei Thegiornalisti, guidati dal carisma e dalla bravura del loro leader Tommaso Paradiso. Il frontman, 36 anni, ...

Dying Light 2 : il successo del primo capitolo ha spinto Techland a realizzare il sequel con idee Ancora più ambiziose : Dying Light 2 arriverà da noi l'anno prossimo e Techland proporrà un gioco con molte grandi idee e ambizioni che potrebbero creare un titolo incredibilmente interessante. Ed è stato solo grazie al successo del primo capitolo se la società si è sentita abbastanza audace per introdurre tali idee.Il primo Dying Light è arrivato in un momento in cui lo sviluppatore Techland non era molto sicuro di quanto sarebbe stata valida la sua visione, stando a ...

Calcio - successo il 6 Luglio a Cesena per l’edizione 2019 della “Partita delle Leggende” : Del Piero - Davids - Recoba e altre vecchie glorie fanno Ancora impazzire i tifosi di calcio : 6 Luglio 2019. Per una sera, gli occhi degli appassionati del calcio italiano, spagnolo e non solo di tutta Europa (e forse anche del mondo) si sono riversati su Cesena, stadio Manuzzi. Merito di due persone, Andrea Bini e Luca Valentino, che dalla creazione di una pagina dedicata al calcio degli anni ’90 e 2000 chiamata “Serie A – Operazione Nostalgia” sono arrivati a riempire gli stadi di tutta Italia per ogni edizione degli annuali raduni, ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Cina-Italia 10-11. Successo col brivido per le azzurre - Russia Ancora vittoriosa : Quarta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince col brivido con la Cina, battuta per 11-10, dopo che le asiatiche erano avanti 5-2 a fine primo quarto. Nello stesso raggruppamento delle azzurre affermazione della Russia, ancora a punteggio pieno. TABELLINO Cina-Italia 10-11 Cina: Zhang, Bi, Li Jiawen 4, Yan 1, Lu, Nong, Meng, Xu, Huang 4, Zhai 1, Li Ziqi, Yang. All. ...

“Le corna”. Temptation Island : Nunzia e Arcangelo - Ancora loro. È successo : Bufera su Nunzia. Dopo le parole contro Arcangelo a Temptation Island, piantato in tronco dopo essere stato beccato in fragrante con la tentatrice, arriva una decisione che sta facendo discutere parecchio. Nunzia infatti ha deciso di incontrare per la seconda volta Arcangelo: pensa di aver sbagliato anche lei; una scelta, la sua, che lascia allibiti. La mora Nunzia infatti sembrava davvero intenzionata a non soprassedere al bacio del fidanzato ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna vince Ancora - ottavo successo consecutivo per Nettuno : Terza giornata del girone di ritorno della Serie A1 di Baseball 2019 che si è chiusa quest’oggi, con quattro gare in totale, iniziando dalla doppia sfida tra Rangers Redipuglia e Autovia Castenaso, entrambe vinte senza troppa difficoltà dai goriziani, per i punteggi di 10-5 e 5-2. successo anche per la capolista UnipolSai Bologna, che ha superato Parma 3-0, in una partita molto equilibrata, con 8 valide per parte, e decisa solamente da sue ...

Parco Valentino - Successo per il simracing allo stand di Quattroruote - ma la sfida è Ancora aperta : Oltre 1.000 persone hanno raccolto il nostro invito a provare lesperienza del simracing allo stand di Quattroruote al Parco Valentino di Torino. Un Successo di pubblico, quello di simulatori professionali, che ha coinvolto appassionati di Esports e di motori in un evento realizzato in partnership con la community di Drivingitalia e gli esperti del Driving Simulation Center. In ballo cera anche una sfida a siglare il miglior tempo sul giro ...

Marco Paolini : "Vi racconto cos'è successo la notte dell'incidente - ma Ancora non riesco a perdonarmi di aver ucciso una donna" : “Undici mesi dopo quel giorno non è cambiato molto. Posso provare a capire me stesso. Ma non riesco a perdonarmi”. A quasi un anno dalla tragedia, e con una condanna a un anno di reclusione, sospesa per la condizionale, Marco Paolini torna su cosa successe la notte in cui tamponò un utilitaria gettandola fuori strada, uccidendo una donna. Da allora, il regista e attore vive con il peso di avere causato una perdita ...

In Catalunya le Ducati cercano Ancora il successo : Marc Marquez arriva alla gara di Barcellona da leader della classe regina con 12 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso.

OM incontra Fred De Palma e Ana Mena per Una volta Ancora - il nuovo featuring dopo il successo di D’estate non vale : Fred De Palma e Ana Mena tornano a collaborare dopo il successo della scorsa estate sulle note di D'estate non vale. Il “king del reggaeton” e la pop star latina Ana Mena pubblicano Una volta ancora. Se è vero che la formula che vince non si cambia, Fred De Palma e Ana Mena hanno deciso di seguire alla lettera questa regola e di rilasciare un nuovo pezzo, disponibile in radio e in digital download. Lo presenteranno live per la prima volta in ...