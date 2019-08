Secondo media Usa è morto Hamza | il figlio di Osama bin Laden

Secondo alcuni scienziati la tv commerciale di Mediaset ci ha reso populisti (e fatto votare Forza Italia e Movimento 5 stelle) : Più si guarda la tv commerciale, più voterai i partiti populisti. É questa l’ipotesi di un team di ricercatori coordinati da Ruben Durante dell’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona, Paolo Pinotti dell’Università Bocconi di Milano e Andrea Tesei della Queen Mary University di Londra che, nel loro studio appena pubblicato sulla rivista American Economic Review, hanno preso in considerazione il caso Italiano per dimostrare, ...