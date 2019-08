Raccoglie un portafogli da terra pieno di soldi e decide di riconsegnarlo al proprietario

(Di giovedì 1 agosto 2019) Un fatto incredibile quello successo a un ragazzo a Milano. Il ragazzo ha voluto compiere un nobile gesto, ha trovato uno a, zeppo die ha deciso dial suo. Il giovane era convinto che ilsarebbe stato grato del gesto invece è successo l’incredibile. Ildelo, al momento della riconsegna, ha pensato che il ragazzo fosse un ladro e lo ha colpito con due coltellate. Il ragazzo di soli 23 anni si è accasciato ae poi, ritrovato da alcuni passanti, è stati soccorso. Il fatto è avvenuto in piena notte intorno alle 3.20. Il ragazzo è stato subito soccorso dai medici del 118 e trasportato al più vicino ospedale. Il giovane era riuscito a risalire all’identità deldalla carta d’identità presente nel. Iluna volta ritornato in possesso del ...

Dalla Rete Google News

Corriere della Sera

Il fondo francese Tikehau growth equity II alla prima in Italia entra in DoveVivo, ex startup di Fonseca e Maggio. Gli fa spazio, ma resta, una...