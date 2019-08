Pd | Calenda attacca Gozi e Scalfarotto | “Stiamo raggiungendo vette di stupidità nella

Pd - Boschi e Gozi : “Sala apre al M5s? Mai”. Calenda attacca tutti : “Divisi su cose assurde” : Se le tensioni dentro il governo non mancano, al di là della tregua dopo il vertice Salvini-Di Maio, non c’è pace nemmeno in casa Partito democratico. Perché, al di là delle rivendicazioni di unità e dei proclami del segretario Nicola Zingaretti di voler “costruire l’alternativa” all’esecutivo, lo scontro interno resta, tra renziani e nuova maggioranza. Rilanciato anche nel giorno della Direzione del Partito ...

Renzi accusa il Pd sui migranti : "Abbiamo sopravvalutato il problema". Calenda lo attacca : Troppa esasperazione sul tema degli sbarchi, poco coraggio sullo ius soli. Matteo Renzi, in una lunga lettera indirizzata a Repubblica, riconosce come il declino del partito di cui era segretario inizia “quando si esaspera il tema arrivi dal Mediterraneo e allo stesso tempo si discute lo Ius soli senza avere il coraggio di mettere la fiducia come avevamo fatto sulle unioni civili”.Per l’ex premier, si tratta di una ...

Il M5S prova attacca Calenda : 'Mister coerenza e ministro disastroso' : Carlo Calenda è senza dubbio uno dei politici che maggiormente sta facendo parlare di se nell'ultimo periodo. Lo ha fatto prima delle elezioni europee quando, pur essendo un esponente dem, non ha fatto mistero di essere profondamente deluso da quello che era diventato l'andazzo del Partito Democratico e non aveva avuto problemi nell'evidenziare i lati negativi delle politiche messe in atto dal partito, invitando a una profonda riflessione e ...