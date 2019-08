Partita Iva 2019 | cos’è | come aprirla | regime fiscale e adempimenti

Ferie Partita Iva : direttiva Ue per l’Italia - quando entra in vigore : Ferie Partita Iva: direttiva Ue per l’Italia, quando entra in vigore Ferie e Partita Iva nella stessa frase? Certo, anche i titolari di Partita Iva vanno in Ferie (rigorosamente non pagate), ma qui si parla di Ferie regolamentate, concesse dal datore di lavoro. E non sembra essere l’unico diritto riservato ai lavoratori autonomi che l’Unione europea sta per concedere. Di fatti la proposta proviene da una direttiva Ue già approvata e a cui ...

Juventus - possibile inserimento di Rugani come controPartita per arrivare a Chiesa : La Juventus è ritornata dalla tournée asiatica, dopo le tre amichevoli (due di International Champions Cup) contro Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'esigenza principale di piazzare alcuni esuberi. Attualmente, infatti, la rosa della Juventus conta 27 giocatori, troppi anche in previsioni di ulteriori investimenti. Sono tanti a ...

Juventus - due settimane per arrivare a Pogba : Dybala possibile controPartita tecnica : La Juventus continua la sua tournée asiatica, dopo la bella vittoria contro l'Inter nella seconda partita di International Champions Cup. Dopo aver investito più di 100 milioni di euro, con l'unica cessione di Spinazzola che ha fruttato 25 milioni di euro, la necessità della dirigenza bianconera è piazzare gli esuberi sul mercato per alleggerire una rosa ricca (sono 27 i giocatori) e possibilmente per ricavare un tesoretto utile da poter ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 - Fabio Conti : “Partita giocata con intensità - ma serviva più coraggio. Bisogna lavorare sodo” : Il Setterosa è stato eliminato ai quarti di finale ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju (Corea del Sud). Le azzurre sono state sconfitte per 7-6 dall’Ungheria, che si conferma una vera e propria bestia nera, visto che ci aveva già battuto lo scorso anno agli Europei. Al termine della partita il CT Fabio Conti ha così analizzato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni della Rai: “Partita giocata con intensità, come abbiamo fatto ...

CorSport : lo United pensa a James come controPartita nella trattativa per Pogba : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione relativa a James Rodriguez e il Napoli. Nulla di nuovo tra il Real e De Laurentiis che non si muovono dalle proprie posizioni. Ma mancano pochi giorni al rientro di James dalle vacanze e la situazione dovrebbe sbloccarsi prima del suo arrivo nel ritiro del Blancos. James – Pogba L’ultima novità è rappresentata da un ulteriore ostacolo, l’inserimento di un nuovo attore nella ...

Napoli-Pepé - SKY – Passi avanti nella trattativa : il Lilla apre allo sconto e all’inserimento di una controPartita : Napoli-Pepé, SKY – Passi avanti nella trattativa. Il club partenopeo viaggia spedito per regalare a Carlo Ancelotti un innesto di qualità in attacco. Il giovane talento ivoriano piace molto al Napoli che ha imbastito una trattativa con il club transalpino sulla base di una cifra cash più l’ inserimento di Adam Ounas nell’ affare. Ne parla il collega di SKY Sport Gianluca Di Marzio sulle pagine del proprio sito ...

SKY – Il Napoli non molla James Rodriguez - l’alternativa è Pépé con Ounas controPartita : SKY – Il Napoli non molla James Rodriguez, l’alternativa è Pépé con Ounas contropartita Il Napoli non molla James Rodriguez, l’ alternativa è Pépé del Lilla, con Adam Ounas come contropartita tecnica. È quanto riportato dal collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. “Il Napoli che invece non molla James Rodriguez, con il Real Madrid che non è disposto a fare passi indietro e sul quale prova ad ...

Una carriera Partita in fattoria - Simona Halep regina di Wimbledon : un successo arrivato grazie al… seno : Una storia tutta da raccontare quella di Simona Halep, riuscita finalmente a vincere il torneo di Wimbledon La regina di Wimbledon è Simona Halep, la tennista di Costanza supera in due semplici set Serena Williams, vincendo così per la prima volta i Championships. AFP/LaPresse Una favola da raccontare quella della romena, capace di arrivare nell’olimpo del tennis partendo da una fattoria, quella dei propri genitori in cui si ...

Asl Viterbo : Partita campagna estiva ‘dono e vado al mare’ : Roma – Da domani, martedi’ 9 luglio, e fino a tutto il mese di settembre, sara’ attiva la nuova campagna estiva di sensibilizzazione per la donazione del sangue, ‘Dono e vado al mare’, promossa dalla Asl, dall’Avis comunale di Viterbo e dell’Avis provinciale. Obiettivo della campagna e’ mantenere alti i livelli di donazione anche nei mesi caldi dell’anno, nei quali, normalmente, si verifica ...

Finta Partita Iva per Flat tax - partono i controlli dell’Agenzia delle Entrate : Finta Partita Iva per Flat tax, partono i controlli dell’Agenzia delle Entrate Coloro che cercano di eludere il Fisco, non mancano mai. Ovviamente, visto lo scenario, sono quotidiani i controlli dell’Agenzia delle Entrate, per scovare coloro che cercano, in un modo o nell’altro, di evadere le tasse. Vediamo, nello specifico, di fare chiarezza circa la questione controlli, disposti dal Fisco nei confronti delle finte partite ...

Calciomercato Juventus - Dybala potrebbe diventare una controPartita per arrivare a Pogba : Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, dopo Adrien Rabiot, il club bianconero ha intenzione di acquistare un altro centrocampista francese di altissimo livello. Stiamo parlando di Paul Pogba, il quale vorrebbe lasciare il Manchester United, dopo una stagione a dir poco tribolata. Fino al 7 luglio il centrocampista transalpino sarà in ferie, ...

Amazon taglia il 10% sul primo ordine ai titolari di Partita Iva che si registrano entro il 24 luglio : titolari di partita IVA, accorrete: Amazon regala uno sconto del 10% sul primo ordine a coloro che si registreranno ad Amazon Business entro il 24 luglio L'articolo Amazon taglia il 10% sul primo ordine ai titolari di partita IVA che si registrano entro il 24 luglio proviene da TuttoAndroid.

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : Italia mai in Partita - Canada devastante. 7-0 - non arriva la finale per le azzurre : Una cocente delusione, sia andando a vedere il risultato che la prestazione. La Nazionale di Hockey su prato al femminile non entra praticamente in partita nella sfida delle semifinali delle Series Finals di Valencia con il Canada ed esce sconfitta addirittura per 7-0. Un match davvero a senso unico, con le nordamericane, reduci dal primo posto nel Girone A, che hanno dominato in lungo e in largo, scherzando anche a tratti le Italiane. ...

Vasco il re degli stadi. È Partita l'estate dei grandi festival rock - : Paolo Giordano Mezzo milione di spettatori per il «Blasco». È l'inizio di una stagione a volume alto Talvolta bastano i numeri. Vasco Rossi ha chiuso ieri sera a Cagliari l'ultimo dei suoi nove concerti del 2019 (Lignano, sei volte San Siro e due concerti alla Fiera di Cagliari) che hanno riunito ben 450mila spettatori. Se li uniamo a quelli dell'anno scorso (altre 10 date), in totale Vasco ha suonato per 900mila spettatori, ...