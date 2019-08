La Fed delude i mercati azionari Powell troppo timido Borse giù

Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 1 agosto 2019) Un taglio un po' scontato e un atteggiamento non da colomba fino in fondo che. Avvio debole, dopo la Fed di ieri, delleeuropee. Isono rimasti delusi dalle decisioni della banca centrale Usa, la quale ha ribassato i tassi di un quarto di punto avvertendo però che non si è trattato dell'"inizio di una serie di tagli". Così dopo che Wall Street ha terminato in rosso proprio dopo le precisazioni di Jeromesul comportamento futuro della banca centrale americana, nel Vecchio Continente Londra perde lo 0,6% a 7.542 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,35% a 21.323 punti. Francoforte arretra dello 0,39% a 12.143 punti e Parigi cede lo 0,32% a 5.500 punti. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Borse, la Fed delude i mercati. Powell troppo timido.Indici giù - Massimi90585192 : RT @sole24ore: La Federal Reserve non delude le aspettative. La Banca centrale Usa ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto,… - anna13031944 : Powell (FED) 'falco' delude i mercati: tornano le vendite | WSI -