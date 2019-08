Chi è Sandro Gozi | l' uomo di Renzi finito nel governo di Macron 

Alessandro Borghese Chiede verità e giustizia per i bambini di Bibbiano - : Alessandro Zoppo Lo chef più amato della tv lancia una petizione sui social per chiedere una Commissione di Inchiesta sugli affidi illeciti nel comune emiliano Alessandro Borghese si è aggiunto alla schiera di volti noti del mondo dello spettacolo che hanno voluto esprimersi sul caso Bibbiano, l’inchiesta “Angeli e Demoni” sugli affidi dei minori nel comune in provincia di Reggio Emilia che è diventata un caso politico nazionale. Lo ...

Alessandro Meluzzi candidato per Fratelli d'Italia - mossa di Giorgia Meloni : dove lo sChiera e perché : Partire con largo anticipo, con un candidato forte, autorevole e capace «di una visione alternativa», per scardinare il fortino rosso dell' Emilia-Romagna guidato da Stefano Bonaccini. È questo il sogno di autunno-inverno per il centrodestra che Fratelli d' Italia da parte sua ha già concretizzato c

Giorgia Meloni Chiede la revoca della cittadinanza italiana a Sandro Gozi : Via la cittadinanza italiana a Sandro Gozi. A chiederlo, in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblicata su Il Giornale, è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che si scaglia contro l’ex sottosegretario del Governo Renzi per il suo incarico nel gabinetto del premier francese Edouard Philippe. “Non capiamo da dove possa scaturire tanta riconoscenza da parte dello Stato ...

X Factor 2019 - Alessandro Cattelan : "Finalmente partecipo alla genesi di ciò che viene deciso. Il programma si è arricChito" (VIDEO) : E' un Alessandro Cattelan sorridente, carico e più che motivato per affrontare quella che per lui non sarà un'edizione di X Factor come le altre. Oltre la conferma del ruolo di conduttore del talent show di Sky Uno (di ritorno dal 12 settembre) per il nono anno consecutivo, da questa stagione l'impronta Cattelan sarà più incisiva per la buona riuscita della tredicesima edizione, infatti entrerà a far parte della squadra degli autori come ...

“Coming out” di Alessandro Borghi al Giffoni 2019 con Giacomo Ferrara : “Forse mi piacciono pure i masChi” : È bastata una battuta per finire su tutti i giornali tra chi si chiede se sia gay e chi parla di coming out di Alessandro Borghi, resta il fatto che l'attore di Suburra (e non solo) ha parlato d'amore al Giffoni 2019 mettendo da parte etichette e distinzioni. Alla soglia del 2020 sembra ancora importante "rivelare" la propria sessualità ai giornali o ai propri fan, alcuni continuano a fare domande legate a questo argomento di continuo senza ...

Alessandro Borghi si confessa al Giffoni Festival : 'Forse mi piacciono anche i masChi' : Uno degli attori rivelazione degli ultimi anni è sicuramente Alessandro Borghi che ha conquistato letteralmente il pubblico italiano con la magistrale interpretazione del giovane stefano Cucchi nella pellicola 'Sulla mia pelle'. Un attore poliedrico e di grande spessore che ha saputo conquistare un pubblico poliedrico al punto da essere anche uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Giffoni Film Festival, dove l'attore si è raccontato ...

Alessandro Borghi : Dopo due bicChieri di vodka bacerei pure i masChi : Alessandro Borghi è al Giffoni Film Festival e, parlando in occasione dell'evento, ha spiazzato tutti dicendo con alcune dichiarazioni. "Forse mi piacciono pure i maschi". A fare questa clamorosa rivelazione è l’attore Alessandro Borghi che, incalzato dal collega Giacomo Ferrara al 49esimo Giffoni Film Festival, si è lasciato andare ad una battuta sul suo rapporto con il mondo gay. "Se bevo due vodka lemon di solito ci baciamo", queste le ...

Alessandro Borghi rivela : “Forse mi piacciono pure i masChi. Se bevo due vodka lemon di solito ci baciamo” : “Forse mi piacciono pure i maschi”. A rivelarlo è l’attore Alessandro Borghi che, incalzato dal collega Giacomo Ferrara al 49esimo Giffoni Film Festival, si è lasciato andare ad una battuta sul suo rapporto con il mondo gay. “Se bevo due vodka lemon di solito ci baciamo“, ha aggiunto il 32enne tra la sorpresa del pubblico, spiegando poi che “io non faccio fatica ad amare un amico, il concetto di amore non ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : oro al britannico Gary Hunt - Alessandro De Rose Chiude quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 6.24: E’ stata una gara bellissima. Medaglia d’oro per il britannico Hunt, argento per l’americano Lo Bue e bronzo per il messicano Paredes. Alessandro De Rose è un ottimo quinto. Davvero una bellissima gara per l’azzurro. 6.22: Gary Hunt CAMPIONE DEL MONDO! Steve Lo Bue ottiene 119.85 punti e chiude con 433.65, ...

Amici - dedica-vip ad Alessandro Casillo : "Amore - non mi ca*** più". Parla un masChietto : Una dedica a sorpresa ad Alessandro Casillo, concorrente di Amici di Maria De Filippi, il programma di Canale 5. Una dedica che ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Ad aprire le danze, su Instagram, è stato proprio Casillo, il quale ha scritto: "Voi al mare, io a chiedere a qualcuno lassù che mi fac

Amici - Alessandro Casillo dedica inaspettata : “Amore - mi manChi” : La dedica speciale per Alessandro Casillo di Amici 2019: bei rapporti anche fuori dalla scuola Una dedica inaspettata ad Alessandro Casillo che ha fatto impazzire tutti i suoi follower di Instagram! Sotto al suo ultimo post, è intervenuto Marco Alimenti, che gli ha scritto un bel messaggio. Ma c’è stato anche uno scambio di battute […] L'articolo Amici, Alessandro Casillo dedica inaspettata: “Amore, mi manchi” proviene da ...

Tour de France 2019 : Alessandro De MarChi esce dall’ospedale - il rientro in azione tra 6 settimane : Si conclude il periodo di degenza di Alessandro De Marchi presso l’ospedale di Saint-Etienne. Il ciclista della CCT Team, infatti, verrà dimesso nel corso di questa giornata dopo una settimana di ricovero dopo la brutta caduta di domenica scorsa nel corso delle prime fasi della nona tappa (la Saint-Etienne-Brioude) del Tour de France 2019. Nell’incidente De Marchi si era procurato la frattura della clavicola destra, quindi della ...

Alessandro CecChi Paone : 'Belen Rodriguez bella e sensuale - Cecilia meno e fa l'ospite' : Come mai non c'è spazio in televisione per Cecilia Rodriguez? Dopo aver letto le dichiarazioni con le quali l'argentina si è lamentata di avere poche chance sul piccolo schermo, alcuni esperti del settore si sono esposti per dire la loro al riguardo. Alessandro Cecchi Paone, ad esempio, sostiene che Belen è più bella e sensuale della sorella e il personaggio che si è costruita in questi anni la rende più interessante agli occhi del pubblico. Il ...

Alessandro CecChi Paone : “Belén è un personaggio - Cecilia continua a fare l’ospite” : La sorella minore di Belen Rodriguez, Cecilia, in un'intervista al settimanale Chi si è lamentata del poco spazio che la tv italiana le ha riservato dopo il Grande Fratello Vip. La showgirl, invitata in tv solo per la sua storia con Ignazio Moser, chiede che venga lasciato più spazio ai volti nuovi. Alessandro Cecchi Paone interviene sulla questione e svela il motivo secondo cui la bella argentina non riesce ad imporsi nel mondo ...