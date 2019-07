«Temptation Island 2019» | che fine hanno fatto le coppie a un mese dal falò di confronto?

Javier e Ilaria dopo Temptation Island/ Lei : 'Ci siamo risentiti - è speciale - ma...' : Cosa è accaduto tra Javier e Ilaria dopo Temptation Island 2019? La verità sul loro rapporto nelle parole dell'ex fidanzata di Massimo che ammette...

Temptation Island VIP 2019 - il promo con Alessia Marcuzzi (VIDEO) : E Alessia Marcuzzi fu, con la trasmissione del primo promo della seconda edizione di Temptation Island VIP (in onda da settembre su Canale 5) arriva la certezza ufficiale dell'approdo della conduttrice nel reality show dopo la conferma del settimanale Spy che l'ha annunciata giovedì scorso. E' un dejà vù ma la conduttrice prenderà il posto di Simona Ventura dopo una prima fortunata edizione andata in onda poco meno di un anno ...

Temptation Island Vip con la Marcuzzi : salta la partecipazione di Alex Belli : Temptation Island Vip coppie: Alex Belli e Delia Duran NON ci saranno A poche settimane dall’inizio delle registrazioni salta la partecipazione di Alex Belli e Delia Duran alla seconda edizione di Temptation Island Vip. A farlo sapere è il settimanale Oggi, che per primo aveva parlato di un coinvolgimento della coppia. A quanto pare dopo […] L'articolo Temptation Island Vip con la Marcuzzi: salta la partecipazione di Alex Belli ...

Temptation Island - un mese dopo : la Battistello frequenta il single Alessandro : Grande attesa per la messa in onda della puntata speciale di Temptation Island, dove le sei coppie di concorrenti si sono raccontate a distanza di 30 giorni dalla fine delle registrazioni. Grande curiosità per conoscere cosa è accaduto a Jessica Battistello dopo l'addio al compagno Andrea Filomena e dopo aver scelto di uscire dal reality con il single Alessandro Zarino. La giovane, di fronte a Filippo Bisciglia, ha confermato la frequentazione ...

Ilaria e Massimo dopo Temptation Island. Lei : “Ho cercato Javier” : Temptation Island: Ilaria Teolis ha cercato Javier dopo l’addio a Massimo Colantoni Nell’appuntamento di ieri Ilaria Teolis ha lasciato Massimo Colantoni e oggi, un mese dopo la registrazione del falò di confronto, la ragazza ha confermato di non aver rimpianto la scelta di abbandonare Temptation Island da single. Ilaria, oltre a ribadire i motivi che l’hanno potata a prendere questa decisione, ha ammesso di aver cercato ...

David e Cristina si sono lasciati dopo Temptation Island : David e Cristina si sono lasciati subito dopo il falò di confronto a Temptation Island È finita tra David e Cristina dopo Temptation Island. I due, durante il falò di confronto, avevano lasciato il reality delle tentazioni insieme. Tra baci e abbracci, la coppia del Trono Over di Uomini e Donne aveva sorpreso davvero tutti. […] L'articolo David e Cristina si sono lasciati dopo Temptation Island proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island - Un mese dopo - la diretta della puntata : [live_placement] Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5.Temptation Island 2019: le anticipazioni della puntata specialeprosegui la letturaTemptation Island - Un mese dopo, la diretta della puntata pubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2019 23:25.

Temptation Island 2019 : Sabrina e Nicola sono tornati insieme : Sabrina e Nicola sono tornati insieme: la decisione dopo Temptation Island Una vera e propria ecatombe: da Temptation Island 2019 sembra proprio che nessuna delle sei coppie sia riuscita a sopravvivere al viaggio nei sentimenti guidato dal bravo Filippo Bisciglia. Nella puntata di questa sera dedicato al ‘Un mese dopo’ anche Sabrina e Nicola hanno svelato cos’è successo dopo Temptation Island. Il loro non è stato affatto un ...

Temptation Island news : Sabrina e Nicola sono tornati insieme : Temptation Island news, Sabrina e Nicola sorprendono: il racconto dopo un mese Per Sabrina e Nicola a Temptation Island il percorso non si è concluso con un bel lieto fine, ma a distanza di un mese la situazione è cambiata. A causa della forte vicinanza tra la 42enne e il tentatore Giulio Raselli, hanno portato […] L'articolo Temptation Island news: Sabrina e Nicola sono tornati insieme proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island 2019 : Katia resta a bocca asciutta - Vittorio frequenta la tentatrice Vanessa : Temptation Island 2019: Katia resta a bocca asciutta, Vittorio frequenta la tentatrice Vanessa. Il premio alla fidanzata più simpatica di questa sesta edizione di Temptation che abbiamo...

Jessica Battistello e Alessandro Zarino/ 'Dopo Temptation Island ci frequentiamo e..' : Jessica Battistello e Alessandro Zarino continuano a frequentarsi dopo Temptation Island 2019. 'Ci sentiamo ogni giorno ma dobbiamo avvicinarci...'

Nunzia e Arcangelo svelano cos’è successo dopo Temptation Island : Temptation Island, Arcangelo Bianco: “Spero di vedere Nunzia felice” Continua il viaggio nei sentimenti di Temptation Island con l’ultima puntata dedicata al ‘Un mese dopo’ dove i telespettatori hanno modo di vedere come sono andate le cose dopo i falò di confronto. Nunzia e Arcangelo non si erano lasciati benissimo, con lei intenta a rincorrerlo sulla spiaggia salvo poi essere fermata da Filippo Bisciglia. ...

Da Jessica di Temptation Island a Cecilia Rodriguez : tutte pazze per il vestito Shop Low Cost : Marca e prezzo del vestito indossato da Jessica all’ultima puntata di Temptation Island Jessica Battistello è tornata a Temptation Island – per la puntata “un mese dopo” in onda su Canale 5 martedì 30 luglio- con un abito che non è passato inosservato. L’ex fidanzata di Andrea ha sfoggiato un mini dress di raso color […] L'articolo Da Jessica di Temptation Island a Cecilia Rodriguez: tutte pazze per il vestito ...

Temptation Island 2019 : Arcangelo e Nunzia l'addio definitivo dopo tredici anni : dopo Jessica e Andrea è il momento di Arcangelo e Nunzia. Durante l'ultima puntata di Temptation Island 2019 che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it abbiamo visto cosa è...