Palermo | scacco al clan mafioso di Licata | sette arresti | due di loro erano massoni

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Una maxi operazione della Dda (Direzione distrettuale antimafia) die dei carabinieri del nucleo Ros è scattata questa mattina all'alba nel comune capoluogo e a. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, tra gli arrestati ci sarebbero due "maestri venerabili" di altrettante loggeche siciliane. Uno diera addirittura un funzionario pubblico regionale: si tratta di Lucio Lutri, gran maestro della loggia denominata "Pensiero e Azione", affiliata al Goi, ovvero il Grande Oriente d'Italia, la principale ubbidienzaca attiva nel nostro Paese. Gran Maestro di un'altra loggia, la "Arnaldo da Brescia", sarebbe stato anche Vito Lauria, figlio dell'ultimo capomafia di Agrigento. In totale sonole persone tratte in arresto (cinque diboss dell'agrigentino): Lutri dovrà rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa. Il ...

sofia_scacco : Comunque le coppie de #LaCasaDiCarta3 come le rette parallele che non si incontrano mai: Bogotà ama Nairobi Nairob… - palermo24h : Volantinaggio pubblicitario, De Luca mette sotto scacco gli amministratori di condominio -