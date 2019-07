Migranti | Salvini autorizza lo sbarco dalla Gregoretti | “Strutture Cei e 5 Paesi Ue se ne

Gregoretti - sbarcano i 116 Migranti. Circa 50 andranno a Rocca di Papa. Salvini : «Assegnati a 5 paesi europei» : Terminato il calvario dei 116 naufraghi salvati dalla nave Gregoretti ormeggiata al porto di Augusta: dalle 14 sono iniziate le operazioni di sbarco dopo che Salvini aveva annunciato: «Nelle...

Migranti - Alan Kurdi soccorre 40 persone. Salvini : “Se ha a cuore loro salute vada in Tunisia” : La nave Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea Eye, ha soccorso 40 Migranti e ha chiesto alle autorità di indicare un porto sicuro di approdo: il più vicino è quello di Lampedusa. Ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha già detto di no firmando il divieto di ingresso nelle acque italiane: "Se la Ong ha davvero a cuore la salute degli immigrati può fare rotta verso la Tunisia".Continua a leggere

Migranti - la Alan Kurdi salva 40 Migranti al largo delle coste libiche. Salvini firma il divieto d’ingresso : Quaranta migranti sono stati salvati dalla Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye, al largo della Libia. Tra loro ci sono anche un neonato, due bambini piccoli e una donna incinta. È la stessa ong Sea Eye, proprietaria dell’imbarcazione, a renderlo noto su Twitter. Le operazioni di salvataggio sono avvenute mercoledì mattina presto. Secondo quanto riportano i media tedeschi, le persone salvate hanno raccontato di essere partite a ...

Matteo Salvini darà l’autorizzazione allo sbarco dei Migranti a bordo della nave Gregoretti : Lo ha detto in video pubblicato questa mattina su Facebook, spiegando che i migranti andranno in cinque paesi e in alcune «strutture dei vescovi italiani»

Salvini : nelle prossime ore sbarco Migranti dalla Gregoretti : Salvini:"nelle prossime ore sbarco migranti dalla Gregoretti. Posso dire che cinque paesi europei Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Irlanda

Gregoretti - Migranti verso lo sbarco. Salvini : «Assegnati a 5 paesi europei» : Sta per finire il calvario dei 116 naufraghi salvati dalla nave Gregoretti ormeggiata al porto di Augusta: «Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo...

Salvini autorizza lo sbarco dei Migranti dalla Gregoretti : Si sblocca la situazione sulla nave della Guardia Costiera con 116 migranti a bordo. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato una svolta durante una diretta Facebook: "Cinque Paesi europei e strutture dei vescovi italiani, ecco dove andranno i 116 immigrati a bordo della nave Gregoretti: lavoro fatto, missione compiuta". Poi l'elenco delle nazioni coinvolte nell'operazione: "Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda ...

Gregoretti - Salvini : "5 Paesi e la CEI<br> si prendono i 116 Migranti" : Matteo Salvini oggi verso mezzogiorno ha fatto una delle sue dirette Facebook "fiume" cominciando da un annuncio e finendo per lamentarsi dei "soliti no" del MoVimento 5 Stelle. L'annuncio per cui ha avviato la diretta è quello che riguarda i 116 migranti salvati dalla nave Gregoretti della Guardia Costiera: la CEI, ossia i vescovi italiani, e cinque Paesi europei hanno dato l'ok per la ricollocazione dei naufraghi. ...

Di Maio bacchetta Salvini su Migranti - Tav e giustizia : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio questa mattina ha inaugurato il percorso di formazione dei navigator e ha avuto modo di rispondere anche alle domande dei giornalisti, ovviamente più interessati ad altri argomenti caldi del periodo come le discussioni sulla riforma della giustizia, il decreto sicurezza bis e sulla Tav, che sono tutti terreni di scontro tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle.Per quanto riguarda la riforma della giustizia, ...

Salvini su Facebook : "Cinque paesi europei e la Cei si faranno carico dei 116 Migranti della Gregoretti" : Il ministro dell’Interno ha comunicato in una diretta su Facebook che autorizzerà perciò lo sbarco delle persone a bordo...

Gregoretti - Salvini : nelle prossime ore lo sbarco dei 116 Migranti : Cinque paesi Ue, «Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei vescovi italiani - ha spiegato il vicepremier della Lega - si faranno carico di questi 116 migranti»- Il Procuratore di Siracusa: «A bordo due casi di tubercolosi e di cellulite infettiva, altri 20 di scabbia. In totale sono 29 i migranti con problemi di natura sanitaria»

Gregoretti - Salvini : “Migranti non saranno a carico dei cittadini italiani. Nelle prossime ore darò ok allo sbarco” : “Nelle prossime ore darò l’autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in diretta Facebook in merito ai migranti a bordo di nave Gregoretti annunciando che “il problema è risolto“. Cinque paesi, “Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei ...

Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà l’autorizzazione allo sbarco dei Migranti a bordo della nave Gregoretti : In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà «l’autorizzazione allo sbarco» in Italia dei migranti a bordo della nave Gregoretti, e che i 116 migranti attualmente a bordo

I 116 Migranti sulla Gregoretti possono scendere. Salvini : "5 Stati e Cei se ne faranno carico" : Matteo Salvini “chiude” il caso Gregoretti in diretta Facebook: “Cinque Paesi europei e strutture dei vescovi italiani, ecco dove andranno i 116 immigrati a bordo della nave Gregoretti: lavoro fatto, missione compiuta”. “Nelle prosssime ore darò autorizzazione allo sbarco - annuncia il vicepremier - perché abbiamo la certezza che questi immigrati non rimarranno a carico dei cittadini italiani che ...