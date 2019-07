Ma perché la Ferrari non vince più da dodici anni?

Formula 1 - stoccata velenosa di Max Verstappen all’indirizzo di Vettel e della Ferrari : “chissà perché …” : Il pilota della Red Bull ha commentato il periodo negativo del tedesco, lanciando una delle sue solite frecciatine Il momento di Sebastian Vettel è tutt’altro che positivo, il tedesco non è riuscito fino a questo momento a vincere una gara in stagione, finendo a 100 punti da Hamilton dopo dieci gare del Mondiale. Solo un anonimo quarto posto per il pilota della Ferrari , superato anche dalla coppia Bottas- Verstappen e con un Leclerc ...

Formula 1 - Wolff e la penalità ad Hamilton : “il regolamento parla chiaro. La Ferrari? Ecco perché li sorprenderemo” : Il team principal della Mercedes ha accolto senza battere ciglio la penalità inflitta a Hamilton , soffermandosi anche sulle diverse strategie con la Ferrari In casa Mercedes nessuno punta il dito contro il Collegio dei Commissari di Gara, che hanno penalizzato ieri Lewis Hamilton per impeding nei confronti di Kimi Raikkonen. photo4/Lapresse Dopo Lewis Hamilton , anche Toto Wolff ha accettato la penalità : “il regolamento stabilisce che ...

Formula 1 - problemi di affidabilità per la Ferrari : ecco perchè Vettel ha faticato nelle qualifiche in Francia : La monoposto del tedesco ha accusato un problema al motore endotermico, che ha richiesto la sostituzione della pompa dell’olio problemi di affidabilità in casa Ferrari nel week-end di Le Castellet, dove è in programma oggi il Gran Premio di Francia. Secondo quanto riferito dai media tedeschi, il Cavallino si è visto costretto a sostituire la pompa dell’olio sulla monoposto di Vettel, riuscito a conquistare solo un deludente ...