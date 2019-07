Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Che meraviglia Cristina Parodi! 55e un fisico che fa invidia a tantissime 20enni. Ma non solo bella e in formissima, anche snodata come una ragazzina! La conduttrice, infatti, è molto amante dello yoga e non c’è posto migliore per praticarlo se non sulla sabbia. Soprattutto le cosiddette “inversion”, le posizioni con le gambe in alto sulla testa o sulle mani. Qui Cristina esegue un’ottima verticale sulle mani che le dà anche modo di esibire un bikini eccezionale, a 55. “Mi piace soprattutto d’estate condividere esperienze e momenti con i miei figli. Lo yoga è una delle nostre passioni. Grazie @caterinacortellini della tua bravura ad insegnare”, scrive su Instagram, dove non postava foto da parecchi giorni. Cristina Parodi sta provando a dimenticare la brutta batosta presa dai nuovi palinsesti Rai. (Continua dopo la foto) E lo fa tuffandosi in una vacanza bellissima a ...

Noovyis : (In tv tutta precisina, ma in spiaggia è un’acrobata. 55 anni ‘leggerissimi’ per la conduttrice più amata. E che fi… - allebrb : Tutta precisina studia alla Bicocca Metti la foto del tuo culo a forma di albicocca ?? -