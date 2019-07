Guidare con il caldo | dal condizionatore alle gomme | i consigli di Pirelli per viaggiare

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ormai siamo tutti pronti a partire per le vacanze, ma con il grandeè bene conoscere ogni precauzione utile perin sicurezza grazie aidi. Chiudersi in auto con più di +35°C, per esempio, è come mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici, secondo la scienza. Ilsoffocante rnta il flusso di sangue al cervello e porta conseguenze paragonabili a quando si ha un tasso alcolemico di 0,5 g/litro. Questo significa scarsa prontezza di riflessi con tempi di reazione che si allungano, maggiore rischio di sonnolenza e in generale minore lucidità. È sempre importante fare verifiche periodiche della pressione dellema in questo periodo diventa un requisito fondamentale, prima di partire per le vacanze in auto. E va fatto sempre a freddo, dopo aver percorso non più di qualche chilometro e di certo non dopo che la vettura è stata ferma al sole per ...

