Samsung Galaxy A80 e Xiaomi Mi MIX 2S si aggiornano con svariate novità

Prezzo Samsung Galaxy Note 10 mai così alto ma la permuta dell’usato non deluderà : Ad esaminare il Prezzo Samsung Galaxy Note 10, almeno quello tanto caldeggiato nelle ultime settimane, non c'è da stare tanto allegri, almeno per chi non ha una buona disponibilità di denaro. Eppure, nonostante il valore commerciale di un po' tutte le varianti del phablet 2019, sembrerebbe proprio che il programma di permuta ufficiale del produttore consentirà di mettere da parte un più che discreto gruzzolo per il nuovo acquisto. Le ultime ...

Samsung Galaxy Note 10 tra display FullHD+ - IP69 - ricarica Super Fast e fotocamera f/1.5 : Samsung Galaxy Note 10 non avrà un display QuadHD ma dovrà accontentarsi di un FullHD: ecco le ultime informazioni, tra IP69, ricarica Super Fast e fotocamera. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 tra display FullHD+, IP69, ricarica Super Fast e fotocamera f/1.5 proviene da TuttoAndroid.

Tutte le date del Samsung Galaxy Note 10 per preordini e vendite : il prezzo di partenza : Dell'uscita del Samsung Galaxy Note 10 ne sappiamo sempre di più e proprio nella mattinata di oggi 29 luglio sono state condivise su OM nuove informazioni relative proprio agli aspetti hardware del telefono. Non finisce qui visto che, pure in queste ore, sono emersi nuovi dettagli sulla data definitiva di inizio prevendita del phablet ma pure di disponibilità effettive dei negozi. Insomma, anche su questo fronte non mancano chiarimenti come ...

Tante novità per i prossimi dispositivi Samsung : ecco le ultime su Galaxy S11 - Note 10 e Tab S6 : Samsung Galaxy S11, Galaxy Note 10 e Note 10+/Note 10 5G e Galaxy Tab S6 sono sicuramente tra i dispositivi più attesi del produttore: ecco tutte le ultime novità al riguardo. L'articolo Tante novità per i prossimi dispositivi Samsung: ecco le ultime su Galaxy S11, Note 10 e Tab S6 proviene da TuttoAndroid.

Quattro conferme sul Samsung Galaxy S11 - tra cui una sulla fotocamera : Torniamo a parlarvi del Samsung Galaxy S11, dopo avervi rivelato giorni fa della fotocamera che potrebbe contraddistinguerlo, che permetterà al device di aprire una nuova era in fatto di comparto multimediale da smartphone. Il protagonista della questione è ancora una volta Ice universe, che sembra avere il dito particolarmente caldo in questo periodo. I suoi ultimi leak relativi al prossimo top di gamma del colosso di Seul rivelano il nome ...

Dettagli di precisione sul Samsung Galaxy Note 10 Plus : le notizie dell’ultimo minuto : Manca poco più di una settimana alla presentazione del Samsung Galaxy Note 10 Plus, oltre che del Note 10 standard, ma i rumors incentrati sul dispositivo non sembrano volerne sapere di cessare, ed invece si intensificano. Come riportato da 'slashleaks.com', le indiscrezioni per l'occasione si concentrano sulla versione 5G, e più in particolare sugli schermi (le indicazioni provengono dall'FCC, quindi parliamo di dati alquanto ...

Di nuovo in bella vista il Samsung Galaxy Fold : pre-registrazione in Italia ancora attiva : L'avvento del Samsung Galaxy Fold è dietro l'angolo: come ulteriore conferma, il pieghevole appare ripetutamente in ambienti pubblici, anticipando dunque il relativo lancio commerciale. L'ultimo avvistamento del Samsung Galaxy Fold è avvenuto in India, più esattamente a Lucknow. Il pieghevole, come visibile anche nella foto di chiusura articolo pubblicata da SamMobile, era nelle mani di HC Hong, presidente di Samsung Southwest Asia. Durante ...

Che offerte - nella Super Week eBay : Samsung Galaxy S10+ a 629 - 99 euro - Redmi Note 7 da 139 - 99 e tanto altro : La nuova Super Week di eBay lancia una serie di offerte su smartphone e tablet Android, tra cui Samsung Galaxy S10+, OPPO Reno, Xiaomi Mi 9 e Redmi Note 7: andiamo a scoprire gli sconti più interessanti. L'articolo Che offerte, nella Super Week eBay: Samsung Galaxy S10+ a 629,99 euro, Redmi Note 7 da 139,99 e tanto altro proviene da TuttoAndroid.

Offerte Amazon del 29 luglio : Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 Plus e OnePlus 7 Pro : Iniziamo al meglio la settimana con le migliori Offerte Amazon del giorno: oggi 29 luglio troviamo in promozione diversi smartphone Android, appartenenti alle diverse fasce di mercato. Quelli che intendono portarsi a casa un middle-range che possa abbinare prestazioni e convenienza non potranno non guardare al Huawei P30 Lite, vostro al prezzo di 265 euro (prodotto Amazon's Choice riservato ai clienti Prime con spedizione gratuita in 1 giorno, ...

Nuove conferme per il Samsung Galaxy Note 10+ tra supporto 5G - dimensioni delle cornici e memoria : Manca poco più di una settimana alla presentazione di Samsung Galaxy Note 10+ e il nuovo smartphone di punta continua ad essere al centro di indiscrezioni L'articolo Nuove conferme per il Samsung Galaxy Note 10+ tra supporto 5G, dimensioni delle cornici e memoria proviene da TuttoAndroid.

Brutte notizie sul Samsung Galaxy S9 : addio al supporto LineageOS : Il supporto ufficiale è ben lontano dall'abbandonare al suo destino il Samsung Galaxy S9, dispositivo che ha appena un anno e poco più di vita, e che quindi ha davanti a sé ancora tanto tempo. Come riportato da 'androidpolice.com', eppure una trista notizia lo ha colpito, anche se di striscio: ci riferiamo al cessato supporto della LineageOS, ROM cucinata (non ufficiale) tra le più amate dello scenario mondiale. Gli sviluppatori che ...

Android Q su tutti i Samsung Galaxy S10 ben presto - su quali altri smartphone? : Ottime notizie per chi attende Android Q su qualsiasi Samsung Galaxy S10 ora in commercio, dunque sia sul modello standard che quello Plus e infine anche sul Galaxy S10e. In effetti, ci sono ottime notizie relative proprio ai lavori in corso da parte degli sviluppatori sul prossimo major update che vanno decisamente esaminate. La nota e riconosciuta fonte SamMobile asserisce che Android Q sia già in test proprio su tutti i Samsung Galaxy ...

Ecco come saranno le nuove Samsung Galaxy Buds in pendant con i Note 10 secondo questi render : Nuova colorazione in arrivo per le Samsung Galaxy Buds che potrebbe forse venir presentata assieme ai nuovi Samsung Galaxy Note 10. Ecco alcuni render e qualche ipotesi. L'articolo Ecco come saranno le nuove Samsung Galaxy Buds in pendant con i Note 10 secondo questi render proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti “di peso” in rilascio su Huawei Mate 20 X e su Samsung Galaxy J7 Duo (2018) che riceve Android 9 Pie : Due Aggiornamenti "king size" sono in arrivo su Huawei Mate 20 X e Samsung Galaxy J7 Duo (2018), con quest'ultimo che abbraccia la Samsung One UI L'articolo Aggiornamenti “di peso” in rilascio su Huawei Mate 20 X e su Samsung Galaxy J7 Duo (2018) che riceve Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.