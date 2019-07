Rohani a Macron: mosse Usa non aiutano

"Le continua messa in atto diostili da parte degli Usa contro l'Iran non avrà alcun beneficio per gli americani ma al contrario produrrà un'effetto perdente". Lo ha affermato il presidente iranianoin una conversazione telefonica con il presidente francese. "L'escalation della tensione regionale prodotta dagli Stati Uniti -ha osservato- avrà un impatto negativo sulla sicurezza ultra-regionale e internazionale".(Di mercoledì 31 luglio 2019)