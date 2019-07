Motori – Guida contromano | sbarca in Italia il wrong-way driver warning di Bosch

Fonte : sportfair

(Di martedì 30 luglio 2019): il-waydiin. FM-world prima App con il sistemaintegrato. In pochi secondi, iltore che imbocca la stradae gli utenti nelle vicinanze sono allertati del pericolo Lapuò provocare incidenti stradali, anche gravi, che coinvolgono non solo chi percorre la carreggiata nel senso sbagliato, ma anche i veicoli che si trovano nelle vicinanze. Per questo,ha sviluppato il-wayche, entro 10 secondi, invia un avviso al conducente che viaggiae allerta gli altri veicoli che si trovano nell’area di pericolo. Il sistemabasato su cloud è disponibile in 13 Paesi europei ed è integrato in ben 16 App di navigazione, streaming e radio. Da questo mese, il servizio è attivo anche in, grazie all’App di FM-world. Ralf Grömminger FM-world, aggregatore di ...

LaStampa : Londra, un drone al servizio della polizia per individuare chi guida pericolosamente - LaStampa : La Metropolitan Police sarà dotata entro fine luglio di un aeromobile a pilotaggio remoto che verrà utilizzato per… - sinfantino : Nessuno sconto sull'RCAuto per i sistemi di sicurezza in auto e di guida autonoma -