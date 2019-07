Incidente Alcamo | esce da coma padre indagato per morte figli

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Pina Francone Fabio Provenzano si è svegliato, è cosciente, ma resta in prognosi riservata: il 12 luglio perse il controllo dell'auto e nello schianto morirono i suoi dueSi è svegliato daled è cosciente, anche se resta in prognosi riservata, Fabio Provenzano, l’uomo che il 12 luglio adperse il controllo dell'auto, andandosi a schiantare: nell'morirono i suoi due, Francesco di 13 e Antonino di 9. Prima della tragedia, il 34enne di Partinico aveva pubblicato un video in diretta Facebook mentre era al volante, e si era messo alla guida sotto l'effetto della cocaina. "È cosciente, non è più infarmacologico, ma resta in prognosi riservata", dicono dicono i medici dell'ospedale Villa Sofia di Palermo circa le condizioni del paziente,dalla Procura di Trapani per omicidio stradale con l'aggravante di aver commesso il fatto sotto ...

