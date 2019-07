Delitto carabiniere Rega | ' Non aveva la pistola | era stata dimenticata nell' armadietto'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Continuano ancora le indagini sulla tragica uccisione delMario Cerciello, avvenuta a Roma per mano dei due statunitensi Elder Lee Finnegan e Christian Gabriel Natale Hjorth. Molti sono i punti da chiarire. Secondo ciò che è emerso, i due giovani ricercavano droga nei pressi di Trastevere. Tuttavia si sarebbero accorti solo dopo che la sostanza acquiera semplice aspirina. Così hanno derubato il pusher della sua borsa, contenente il suo cellulare, grazie al quale si sono accordati per la restituzione dell'oggetto. Lo spacciatore ha quindi avvertito il 112 e due carabinieri sono giunti in Via Pietro Cossa, nel quartiere Prati, dove Mario Cercielloè stato assassinato con 11 coltellate, nel luogo in cui i due americani avrebbero dovuto restituire il telefono al pusher. L'intervento dei Carabinieri in conferenza stampa Il drammatico evento è stato oggetto della ...

