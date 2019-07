Fonte : motorinolimits

(Di martedì 30 luglio 2019) Le vacanze estive possono essere una vera fonte di stress per la nostra auto. Il parabrezza e le superfici vetrate ma anche la carrozzeria vanno protetti dalle insidie della stagione calda di cui spesso non siamo consapevoli. È per questo che® ha stilato una piccola guida da portare con sé in, utile a … L'articolo: iper ladell’auto inMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Carglass: i consigli per la cura dell’auto in vacanza - MotoriNoLimits : Carglass: i consigli per la cura dell’auto in vacanza -