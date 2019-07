Calciomercato | Crotone | sarebbe vicino l' arrivo di Gigliotti e Vido

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Ultime ore di ritiro estivo per ilnella località di Trepidò sulla Silase. La squadra allenata dal tecnico Giovanni Stroppa ha svolto in questi giorni quattro delle cinque amichevoli programmate e si appresta a concludere i test estivi con un viaggio in Spagna, dove scenderà in campo contro il Getafe, formazione che parteciperà quest'anno alla Uefa Europa League. Con quattro vittorie all'attivo, i rossoblu proveranno ad avere riscontri positivi anche al cospetto di una formazione così importante della Liga. L'attenzione della società pitagorica e dei tifosi, intanto, è rivolta alle trattative di mercato estivo che potrebbero concedere novità già nelle prossime ore con due innesti importanti che potrebbero andare ad arricchire la squadra della nuova stagione sportiva....

TUTTOB1 : RT @AttilioMalena: Il #Crotone si regala un bel doppio: #Vido per l’attacco e #Gigliotti in difesa #calciomercato @TUTTOB1 - AttilioMalena : Il #Crotone si regala un bel doppio: #Vido per l’attacco e #Gigliotti in difesa #calciomercato @TUTTOB1 - SalernitanaTwts : #Salernitana vicina a due cessioni. Luca Castiglia passa all'Alessandria in prestito con obbligo di riscatto in cas… -