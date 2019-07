Atletica – Bolt torna a gareggiare? Il giamaicano non ha dubbi | “ecco tutta la verità”

Fonte : sportfair

(Di martedì 30 luglio 2019) Usainesclude categoricamente un suo ritorno alle gare: la verità dell’atletasui recenti rumors Nessun ritorno alle gare per Usain: l’atletaha smentito le veci di un suo ritorno in pista in un’intervista a Sport Illustrated. In tanti si erano illusi di un clamoroso ritorno didopo che l’atleta aveva postato sui social un video in cui si allenava con due amici con la didascalia “Day one”. “C’è una probabilità pari allo zero per cento dire a“, ha rivelato, che ha poi spiegato il motivo del suo allenamento: “ogni anno, mentre ero in pista, c’era un giocatore della NFL che diceva ‘oh, io potrei battere Usain, posso farlo, bla bla bla, quindi ho corso in 4″22 con la tuta, fuori forma e dopo un anno che ero fermo“., che detiene i ...

